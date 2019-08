Pour corriger une fausse impression

J’aimerais m’exprimer à propos d’une réponse donnée ce matin à ce monsieur qui vous demandait d’approuver sa décision d’accepter un poste en Afrique malgré son problème de conscience du fait d’abandonner son père atteint de la maladie d’Alzheimer qu’il avait placé dans un hébergement pour gens dans son état.

Vous avez certainement bien fait de lui conseiller d’accepter ce poste et ainsi de faire ce qu’il aime. Par contre, j’ai tiqué quand vous avez ajouté qu’il peut le faire parce que son père ne le reconnaît plus. Parce que c’est FAUX. Il ne reconnaît plus son nom ni son visage, mais il peut reconnaître son odeur, son timbre de voix, son énergie ou encore les émotions qu’être en sa présence lui fait vivre.

Mon conjoint travaille à la super ressource qu’est la Maison Carpe Diem à Trois-Rivières, et il serait à votre avantage de vous informer auprès de sa directrice Madame Nicole Poirier des détails sur le niveau de connaissances où on en est rendu à propos des gens atteints.

Catherine Dugré

Vous avez raison de me rappeler à l’ordre. Sans vouloir excuser ma bévue, je crois m’être laissé aller à ce commentaire pour ne pas ajouter à la culpabilité déjà ressentie par ce monsieur.