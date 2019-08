Quinze bougies pour la fête Arc-en-ciel

La Fête Arc-en-ciel soufflant ses quinze bougies cette année, elle en a profité pour faire flotter presque autant de drapeaux symbolisant la diversité sexuelle et de genre, cet après-midi.

C’était le grand coup d’envoi de la fête de la fierté LGBT+ de Québec. À place d’Youville, le cœur de la fête, plusieurs membres de la communauté ont prononcé des discours, appelant à l’ouverture et à l’inclusion.

Autour d’eux, on avait déployé quatorze drapeaux.

«Souvent, on se fait demander c’est quoi le + dans LGBT, donc on voulait, visuellement, démontrer que ce n’est pas juste l’homophobie et la transphobie qu’il faut dénoncer, mais toutes les discriminations», a expliqué la directrice générale du festival, Julie Dubois.

Photo Dominique Lelièvre

35 000 visiteurs

Jusqu’à dimanche, les spectacles, les conférences et les activités communautaires et de sensibilisation s’enchaînent au centre-ville. La traditionnelle marche de solidarité sera de retour dimanche en après-midi. Bon an, mal an, 35 000 personnes prennent part aux célébrations.

«On essaie toujours d’avoir deux volets, le volet festif où l’on s’amuse, mais aussi le volet mobilisation, qui est important pour nous», dit Mme Dubois.

Plusieurs intervenants n’ont pas manqué de rappeler la violente agression contre un couple homosexuel à la sortie d’un bar de La Malbaie il y a une semaine.

Le designer de mode Markantoine Lynch-Boisvert, qui soutient avoir été battu en raison son orientation sexuelle, a d’ailleurs prononcé un discours «pour célébrer la diversité», mais aussi pour des raisons plus personnelles.

«Être soit même»

Photo Dominique Lelièvre

«C’était aussi important pour moi, pour me prouver et prouver aux autres que je n’ai pas peur», a-t-il expliqué, arborant toujours une importante ecchymose sous l’oeil droit.

«En prenant la parole aujourd’hui, je voulais montrer à ceux et celles qui sont peut-être moins à l’aise avec leur identité, leur sexualité, qu’il n’y a rien de plus gratifiant que d’être soit même», a insisté l’artiste de 29 ans.

Une enquête est toujours en cours à la Sûreté du Québec à ce sujet. Contacté par Le Journal, le corps policier n’a pas voulu préciser si elle avait procédé ou non à une arrestation jusqu’à présent.