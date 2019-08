Route des saveurs: un verger pour tous

« En 1998, quand nous avons acheté la propriété, le verger existait déjà. Nous avons donc voulu garder ce patrimoine tout en l’améliorant », explique d’entrée de jeu le copropriétaire de la Ferme Le Beau Markon, Philippe Markon.

Avec une vue sur la côte de Beaupré et sur le fleuve Saint-Laurent, l’endroit est tout simplement enivrant, en plus d’être situé à Sainte-Famille-de-l’Île-d’Orléans. Un beau verger en bordure de l’eau, quoi demander de mieux ?!

DES POMMES, DES POIRES

C’est à partir du 2 septembre que la ferme lance en grande pompe son autocueillette annuelle, et ce jusqu’à la mi-octobre.

« Nous proposons plusieurs variétés de pommes et de poires. Tout au long de la saison, nous offrons entre quatre et cinq variétés de produits. »

Parmi les nombreuses variétés de pommes, la première à faire son entrée est la Sunrise. Provenant de la Colombie-Britannique, c’est en 1991 qu’elle a fait son apparition dans les vergers québécois. Il s’agit d’un fruit croquant, bien juteux qui se transforme aisément.

Et il y a aussi la plus que populaire McIntosh. Véritable reine des pommes, elle arrive à la mi-septembre. Elle est excellente intégrale, en jus ou en compote.

Finalement, pour les poires, on y retrouve entre autres la Savignac. Il s’agit d’une poire juteuse, croquante dont la chaire est bien sucrée. Elle s’ajoute très bien aux salades de fruits. Pour les amateurs de grosses poires, la Beauté Flamande est excellente. Avec sa chair blanche, elle se conserve plus longtemps. Plus tôt cueillie, plus longtemps elle se conservera à la maison.

SITE INCLUSIF

Depuis douze ans, l’entreprise offre une expérience agrotouristique inclusive. Son site est adapté pour recevoir tant des personnes âgées que des gens à mobilité réduite avec, entre autres, des sentiers recouverts de tapis de caoutchouc ce qui facilite grandement les déplacements.

« Nous sommes deux professionnels de la santé et, comme nous avions chacun un parent en situation de handicap, nous avions conscience des besoins en matière d’activités. Ce que nous proposons aux groupes comprend un pique-nique, la cueillette et une animation. Nous avons même une jument qui vient faire la zoothérapie, vient dire bonjour, et donne même des bisous dans le cou », conclut M. Markon.

Et c’est investi de cette belle mission sociale que le couple Le Beau-Markon accueille autant les groupes (sur réservation) que tous les amoureux des pommes et des poires. La preuve qu’il est possible de rendre accessible un verger à tous.