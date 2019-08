Un coup à jouer contre D.C.

L’Impact n’aura pas eu le temps de savourer sa victoire contre les Whitecaps puisqu’il était de retour à l’entraînement jeudi matin afin de préparer la visite du D.C. United, samedi soir.

« C’est le match le plus important pour l’instant, a insisté Rudy Camacho. Si on gagne ce match, on aura de grandes chances d’être en séries parce qu’on aura ensuite un match contre Cincinnati ici et on a d’autres matchs à domicile. »

On peut difficilement le contredire puisque l’Impact (37 points), qui occupe le 7e rang dans l’Est, aura une belle chance de consolider sa place en séries éliminatoires en battant D.C., qui sera privé de Wayne Rooney, suspendu.

L’équipe de la capitale fédérale américaine occupe actuellement le 5e rang dans l’Est avec 39 points et a disputé 29 rencontres, tout comme l’Impact.

« Il ne faudra pas le louper, ce match, parce que mercredi, on a eu chaud un peu, a souligné Camacho. Il ne faudra pas faire trop d’erreurs et être efficaces devant. »

Le défenseur a rappelé que d’ici la fin de la saison, les cinq matchs de calendrier régulier restants ne seront pas de tout repos.