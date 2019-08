Un musée ferroviaire à la gare de Charny

« Ça fait plusieurs années qu’elle était abandonnée. Il y avait plein de fils d’araignée. Nous, on prend ça en charge, on va la nettoyer et on va s’en occuper. On a loué cinq pièces et il va en rester une pour la salle d’attente et la salle de toilettes. On a un contrat de cinq ans minimum », a fait savoir en entrevue le président du Groupe TRAQ, Louis-François Garceau.