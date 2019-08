Un outil de gestion pour le Réseau structurant

Dans un document de 74 pages, la Ville indique avoir besoin « à très court terme » d’un outil de gestion électronique des documents (GED) qui soit « adapté spécifiquement aux grands projets d’infrastructures en transport en commun, robuste et éprouvé [...] pour assurer un échange fluide, un cycle de validation contrôlé, une traçabilité complète et une sécurité adéquate de tous les documents produits et échangés à l’interne et à l’externe ».