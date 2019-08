Un retraité d’usine forcé de retourner travailler pour vivre

Photo Francis Halin Alain Leduc, qui aura bientôt 67 ans, a été forcé de retourner travailler, il y a deux ans. Il n’arrivait plus à payer ses factures. On le voit ici devant l’usine Mabe, au coin des rues Notre-Dame et Dickson, à Montréal. Alain Leduc y a travaillé entre 1975 et 2011.