Une quinzaine de chats secourus in extremis des flammes

L’ASSOMPTION | Des pompiers ont eu toute une surprise lors d’une intervention pour un violent incendie dans une résidence de Lanaudière où ils ont dû secourir et réanimer plus d’une quinzaine de chats.

Une résidence du boulevard de L’Ange-Gardien Nord à L’Assomption était la proie des flammes tard mercredi soir. Quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, de nombreuses bêtes paniquées couraient partout. Une dame âgée venait aussi de sortir de la résidence avec l'aide de sa voisine.

«On voyait des animaux entrer et sortir lorsqu’on est arrivés, on a eu toute une surprise, a raconté Stéphane Caza, officier pompier du Service de sécurité incendie de L’Assomption et commandant de l’intervention. On en trouvait partout, en dessous des divans, dans le sous-sol. Ils étaient effrayés.»

Photo Simon Dessureault

Le premier décompte du service incendie indiquait d’ailleurs qu’il y avait 30 chats dans la grande maison, a pour sa part expliqué Michel Doré, directeur du Service de sécurité incendie de la ville de Lanaudière.

«On a baissé le décompte et il y avait aussi au moins un chien, a mentionné M. Doré. On a sorti des chats pendant quelques heures et on a dû ressortir le chien deux fois.»

Un pompier a aussi été mordu par un félin et il a dû être transféré à l’hôpital de façon préventive pour un traitement contre la rage.

La dame a également été traitée pour un choc nerveux, mais elle a eu son congé de l'hôpital.

Masques à oxygène

Le service de sécurité incendie avait heureusement plusieurs masques à oxygène pour chats et chiens dans un camion grâce à un vétérinaire du coin qui lui en avait fourni par le passé.

Plusieurs pompiers ont donc passé une partie de leur temps à réanimer les chats en leur donnant de l’oxygène avec les masques et en pratiquant des massages cardiaques.

Photo Simon Dessureault

«C’était la première fois que je faisais un massage cardiaque à un chat, je l’ai massé pendant 10 minutes, mais il est malheureusement décédé», a pour sa part témoigné Michel Dumesnil, un pompier qui est intervenu pendant plusieurs heures durant l’incendie.

La quinzaine de chats qui ont survécu ont par la suite été hébergés chez un résident de L’Assomption. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l’incendie.

De plus, un règlement municipal ne permet pas d’avoir plus de trois chats dans une résidence, a confirmé Sophie Légaré, porte-parole du Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice.

Les dommages sont estimés à environ 300 000 $ par le Service de sécurité incendie de L’Assomption.

La famille de six personnes qui habite la résidence a refusé d’émettre des commentaires.