Vers un nouveau manège «à vol libre» à La Ronde en 2020

Les amateurs de sensations fortes qui visiteront le parc d'attractions La Ronde l'an prochain pourront se mesurer à la Vipère, une nouvelle montagne russe qui promet des culbutes à 360 degrés, les deux pieds dans le vide.

Contrairement aux montagnes russes traditionnelles où les wagons suivent les rails, les visiteurs qui embarqueront sur le nouveau manège seront harnachés de part et d'autre de l'axe principal. Cette configuration permettra aux concepteurs de faire plonger en chute libre et virevolter sur eux-mêmes les passagers.

Les véhicules tournant librement sur eux-mêmes, les sensations et les culbutes pourraient être différents d'un tour à l'autre.

Le manège atteindra une hauteur de 33 mètres. La Ronde assure qu'il s'agira de la première montagne russe «à vol libre» à être installée au Canada.

«Avec sa configuration à la fine pointe, Vipère se distingue de tous les autres manèges qu'on trouve au pays. L'expérience incomparable de se retrouver à l'extérieur de chaque côté du rail procure des sensations fortes extrêmes», a assuré la présidente de La Ronde, Janine Durette, par communiqué.

La Vipère devrait entrer en fonction au moment de l'ouverture du parc d'attractions pour sa saison 2020.