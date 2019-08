Abandonnée par le système

Employée dans un CISSS, je suis tombée en arrêt de travail il y a un peu plus d’un an à cause d’un burnout diagnostiqué par trois médecins différents, causé par le mauvais comportement de mon gestionnaire sur lequel j’avais porté une plainte qui fut confirmée, ainsi que par des surcharges de travail, de la fatigue, du stress et des crises de panique que je faisais dès que je m’approchais de l’hôpital.

Mon employeur, refusant le verdict, a renvoyé mon cas en arbitrage à Québec, et la femme médecin qui a statué sur mon cas m’a carrément démolie moralement en confirmant le refus de mon arrêt de travail. Depuis ce jour, je rembourse 150$ par paye jusqu’à ce que je parvienne au total des 6000$ reçus. Tout ça à cause d’un employeur qui voulait me nuire et me détruire en toute connaissance de cause.

Je n’ai plus aucun recours pour me défendre, si ce n’est d’engager moi-même un avocat à mes frais pour le faire. Depuis que l’arbitrage à été perdu, le syndicat ne peut plus rien faire pour moi. Comme je suis syndiquée la CSST ne peut pas m’aider et les petites créances trouvent mon dossier trop compliqué à défendre.

Je suis nouvellement mariée et mère de deux enfants. Je vous l’avoue humblement, avoir été seule, j’aurais mis fin à mes jours. Étant considérée par tout ce beau monde comme une fraudeuse et une simulatrice, il a fallu en plus que je me guérisse de l’intérieur pour retrouver ma dignité.

Je suis aussi enragé qu’au premier jour par cette affaire. Je suis une bonne employée, je connais mon travail et je l’exécute du mieux que je peux. On nous demande de toujours donner le meilleur de soi-même, mais en retour on nous tire droit dans le cœur. Je me sens abandonnée. Conseillez-moi je vous en prie!

Christine

Malheureusement, comme je n’ai pas tout le portrait de cette affaire très complexe, je suis dans l’impossibilité de vous orienter vers quelque ressource que ce soit, si ce n’est celle que vous connaissez déjà, soit d’avoir recours aux services d’un avocat. Mais je ne puis vous abandonner à votre sort sans vous dire qu’il n’existe aucune cause aussi légitime soit-elle qui mérite qu’on détruise son équilibre mental pour elle. Il y a urgence de vous occuper de la vôtre et de profiter aussi du soutien de vos proches qui tiennent certainement à vous.