Avenir des médias: les oppositions pressent Legault d’agir avant Ottawa

Après une semaine de consultations à l’Assemblée nationale sur l’avenir des médias, les partis d’opposition ont unanimement pressé le gouvernement Legault de faire preuve de nationalisme en agissant sans attendre Ottawa.

Déplorant «un manque de leadership du côté du gouvernement», «on ne peut pas être à la solde d’Ottawa, comme le propose François Legault», a déclaré la députée libérale Isabelle Melançon.

Après une semaine complète de travaux en commission parlementaire à se pencher sur la crise des médias, «il y a des solutions et plusieurs nous ont parlé, à l’unanimité, d’une solution qui est de taxer les géants du web: tout le monde est d’accord avec ça», a constaté la députée de Verdun.

Selon ses calculs, l’État pourrait aller chercher environ 120 M$ en revenus potentiels: 62 M$ par l’application de la TVQ et 38,8 M$ en TPS sur les abonnements à Netflix, plus 20 M$ en imposant une taxe de 3% sur les revenus publicitaires engendrés par Facebook au Québec.

À défaut de pouvoir forcer Ottawa à imposer la TPS, le Québec aurait le pouvoir d’imposer les revenus de Facebook, a-t-elle rappelé.

«On n’a pas à être à la remorque du gouvernement fédéral, a-t-elle soutenu. [...] En Norvège, on le fait. En France, on a été capable de le faire. On va être capable de le faire au Québec.»

À son tour, le député péquiste Harold Lebel a pressé le premier ministre François Legault de revendiquer des pouvoirs. «S’il est vraiment nationaliste, il a des preuves à faire», considère le député péquiste de Rimouski.

Dorion «très satisfaite»

Lui et son collègue de Jonquière, Sylvain Gaudreault, ont semblé regretter que la députée solidaire Catherine Dorion ait volé la vedette pendant les travaux de la commission, lorsqu’elle s’en est prise à Pierre Karl Péladeau.

«Je trouve que c’est une manière de se mettre en spectacle au lieu d’aller sur le fond des choses, mais je ne veux pas commencer à faire un débat là-dessus. Ce qui compte, c’est l’avenir des médias», a dit M. Gaudreault.

«C’est une commission qui se voulait non partisane», a rappelé M. Lebel.

Mme Dorion n’a pas été surprise d’apprendre, dans une chronique parue les pages du Journal, qu’une clause de la convention collective des employés de La Presse interdit à ses chroniqueurs et éditorialistes d’être «hostiles» à La Presse ou «à son orientation idéologique».

«Non, je n’ai pas été étonnée, a-t-elle réagi. [...] Il y a une différence entre la critique et l’hostilité. [...] Je trouve qu’un chroniqueur ne devrait [...] être hostile envers personne.»

D’avis que la concentration de la presse est un «danger pour la démocratie», la députée de Taschereau s’est dite «très satisfaite» de sa sortie concernant M. Péladeau, qui lui a valu beaucoup d’attention.

Dorion victime?

«Je n’en pouvais plus d’entendre [qu’au Journal], nos chroniqueurs sont complètement indépendants et [qu'on] a une vision très diversifiée.»

«Vous regarderez aujourd’hui la réaction de l’opinion qui travaille sous Québecor, que ça soit des animateurs de QUB ou des chroniqueurs du Journal de Québec, de Montréal, c’est unanime: ils défendent tous leur boss. Ils sont en train de donner l’exemple parfait de ce que j’ai dit», a-t-elle ajouté.

Interrogée pour savoir si elle est en guerre contre Québecor, Mme Dorion a finalement laissé entendre qu’elle se sentait ciblée par de nombreux chroniqueurs du Journal.

«Allez voir tous les billets qui ont été écrits sur moi venant de Québecor, faites un calcul, regardez la diversité d’opinions et demandez-vous [qui fait la guerre]», a-t-elle laissé tomber.