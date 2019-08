Boum dans Portneuf: les maisons poussent à Saint-Raymond

Saint-Raymond, au nord-est de la MRC de Portneuf, ne vit pas un pic de développement aussi fulgurant que certaines de ses voisines. Mais la construction domiciliaire s’y porte très bien et le terrain a été préparé pour accueillir de grandes entreprises.

«C’est à Saint-Raymond que la construction domiciliaire est la plus forte dans Portneuf, et de loin. Ça ne paraît pas parce que le territoire est grand. Mais de 2009 à 2018, il s’est délivré 911 permis de construction ici, contre 686 à Pont-Rouge et 517 à Donnacona», lance d’emblée le maire de la ville, Daniel Dion.

Depuis 2001, la population a augmenté d’environ 1800 personnes, pour atteindre 10 638 habitants aujourd’hui. Une hausse de 20%, ce qui est supérieur à la moyenne provinciale. Saint-Raymond demeure toujours la ville la plus populeuse de la MRC de Portneuf.

«Nous avons quand même une partie de notre population qui est vieillissante. Si notre population augmente de 200, ça peut signifier que sont arrivées 400 nouvelles personnes. On conserve un bon rythme de croissance, sans aller trop vite», analyse le maire.

Dans ses cinq développements résidentiels, Saint-Raymond compte encore une centaine de terrains disponibles. Mais environ les deux tiers des nouvelles constructions disponibles se trouvent à l'extérieur de ces développements.

Le maire s’est donné pour objectif de faire de la «densification rurale». «Quand on a cinq maisons sur un kilomètre, on doit déneiger, entretenir la route, enlever les poubelles, envoyer l’autobus. Les gens s’installent loin, puis veulent des services, de l’asphalte... Mais c’est pour ça, aussi, que les gens viennent, pour avoir un grand terrain.»

Le pouvoir d’attraction

Saint-Raymond est reconnue pour ses activités de plein air, la chasse, la pêche, le vélo et la forêt à proximité. Ce sont, de plus en plus, les raisons pour lesquelles les gens choisissent d’y vivre, selon M. Dion.

«Les gens recherchent d’abord le milieu de vie, aujourd’hui, poursuit le maire. Nous avons une centaine de kilomètres de pistes de vélo de montagne et des familles m’ont dit qu’elles s’étaient établies ici pour ça, pour la vibe de la Vallée Bras-du-Nord, pour se rapprocher du plein air.»

«Nous avons plus de 800 enfants dans notre école primaire, c’est un signe qu’il y a de jeunes familles qui viennent s’établir ici», estime-t-il.

Le volet commercial se porte aussi bien. «On a la chance de ne pas être trop près de Québec. Ça aide nos petits commerces. Nous avons 12 restaurants et plus de 300 commerces», dit le maire.

L’emploi

La vente et le service automobile et de véhicules récréatifs sont toujours très présents à Saint-Raymond. Le maire estime que ce secteur donne du travail à plus de 500 personnes. La fromagerie Saputo, de son côté, en emploie 260.

Autrefois, la forêt et la transformation du bois étaient les principaux pourvoyeurs d’emplois.

«Il y a 30 ans, plus de la moitié des gens travaillaient dans ce domaine. Il y avait une grosse papetière, Tembec. Le travail dans le bois a été mécanisé. Une entreprise comme Scierie Dion produit cinq fois plus qu’avant, mais avec deux fois moins de monde. Les emplois ont été relocalisés ailleurs. La Vallée Bras-du-Nord prend la relève en faisant de la forêt différemment», résume M. Dion.

Le maire espère attirer de grandes entreprises dans son parc industriel n°2, où la place ne manque pas puisqu'il s'étend sur plus de 20 millions de pieds carrés. Cet ancien terrain de la Défense nationale est entièrement dézoné et est l'un des rares à pouvoir accueillir des entreprises de grand gabarit.

«Nous avons engagé un commissaire industriel. Il s’est vendu 577 000 pieds carrés de terrain à cinq entreprises l’an dernier», précise Daniel Dion.

Congestion routière

Saint-Raymond connaît des problèmes de circulation, mais la situation est différente qu’à Pont-Rouge ou Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Dans la ville même, le problème ne survient que lorsque les territoires de plein air se vident le dimanche.

«Saint-Raymond est un carrefour de trois routes régionales, explique Daniel Dion. La 367, qui passe par Sainte-Catherine, la 365, par Pont-Rouge, et la 354 qui permet de rejoindre l’autoroute 40 par Saint-Marc-des-Carrières. Ces routes se croisent toutes sur notre pont Chalifour [en bas de la côte Joyeuse]. Les gens “montent” graduellement dans le bois, le jeudi, le vendredi, le samedi, mais quand les gens reviennent le dimanche, c’est là qu’il y a de la congestion, entre 14h et 19h. Ceux qui reviennent de la Vallée Bras-du-Nord passent par le rang du Nord et convergent au même endroit.»

«On a pris le taureau par les cornes et engagé la firme Garda, spécialisée dans la signalisation. Une personne gère la circulation au lieu du feu de circulation. On fait ça depuis deux ans et ça améliore de beaucoup la situation.»

«Mais on veut encore améliorer la situation. À 100 m du pont Chalifour se trouve un autre pont qui est en sens unique vers le nord. Ce qu’on veut faire, c’est le mettre en sens unique vers le sud le dimanche. On pense que ça va régler complètement le problème.»

«Pour le futur, on regarde aussi, avec la Vallée Bras-du-Nord, un service de covoiturage ou de navette. Les gens de la Vallée estiment qu’ils sont maintenant à 100 000 jours/visiteurs. Ça fait énormément de circulation, mais c’est un beau problème.»

Vers l’autoroute

Si Saint-Raymond contrôle ce problème sur son territoire, ses citoyens, qui transitent par Pont-Rouge ou Sainte-Catherine en semaine, rencontrent d’autres problèmes.

«À Pont-Rouge on a développé une artère commerciale sur une route régionale avec un boulevard urbain. Ça nous ralentit. Et si on leur demande, les citoyens de Pont-Rouge ne sont pas plus contents que nous. On a fait une demande au ministère des Transports [MTQ] pour un accès à l’autoroute 40 pour les gens du nord, pour contourner le centre-ville. Mais il y a eu opposition de la Ville de Pont-Rouge en disant qu’ils développent leur artère commerciale. J’ai eu la même opposition de Sainte-Catherine aussi», regrette Daniel Dion.

«Rester pris dans la circulation n’amènera pas les gens à magasiner à Pont-Rouge. On ne veut pas une voie de contournement comme à Beauceville, où elle se trouve à 5 km du centre-ville. On parle d’une voie qui ferait seulement le tour de la ville, ce qui donnerait un meilleur accès aux commerces. Les gens ont peur d’aller magasiner à Sainte-Catherine parce que tu restes pris 10 minutes dans le trafic», estime-t-il.

«Le MTQ nous dit qu’il n’a rien dans ses cartons et nous demande de faire un consensus régional. Alors nous devrons nous asseoir ensemble à la MRC de Portneuf et refaire des études de circulation. Notre but n’est pas de nous chicaner avec nos voisins, mais de démontrer que c’est bon pour tout le monde. Il s’est bâti trois stations-service à Pont-Rouge. C’est sûr qu’ils ont appelé les élus pour s’opposer lorsqu’il a été question d’une voie de contournement. Ils ont besoin que l’on continue à passer devant.»

Si un projet de voie de contournement passant par la route des Commissaires, près du centre-ville de Pont-Rouge, a été sur la table dans le passé, il existe d’autres solutions, selon M. Dion.

«Une voie qui passerait par la route Gravel, à Neuville, servirait aussi aux gens de Sainte-Catherine. Une autre déviation par Shannon ne serait pas très longue à faire.»

«On va trouver une solution gagnant-gagnant pour tous, mais on doit tous parler de la même voix. Dès qu’il y a de l’opposition, le MTQ est bien content de remettre le dossier dans un tiroir», conclut M. Dion.

Population

1996

2001

2006

2011

2016

2019

*%

Saint-Raymond

8733

8836

9273

9615

10 221

10 638

20

Province

7 138 795

7 237 479

7 546 131

7 903 001

8 164 361

8 452 209

17

* Pourcentage de l’augmentation de la population de 2001 à 2019

Sources: Statistique Canada et Affaires municipales et habitation Québec