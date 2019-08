Boum dans Portneuf: Pont-Rouge ne veut pas perdre le contrôle

Pont-Rouge traverse une période de croissance rapide, elle qui a vu sa population bondir de 37% au cours des 18 dernières années. Une tendance devant même s’accélérer d’ici la fin de 2021 et qui amène la Ville à se questionner.

La municipalité de la MRC de Portneuf comptait un peu plus de 7000 âmes en 2001 (voir tableau ci-bas). Aujourd’hui, le nombre d’habitants s’élève à 9700 pour environ 4100 logements. Et d’ici deux ans la population pourrait même passer les 11 000 selon les estimations du maire de l’endroit, Ghislain Langlais.

«Ça va tellement vite, nous avons de nouveaux arrivants toutes les semaines. Depuis janvier, il y a 70 terrains vendus et 30 maisons en construction dans le secteur 9A», lance le maire au sujet du développement Aube Pont-Rouge. Ce dernier devrait être complété d’ici la fin 2021 avec l’ajout de près de 350 logements (unifamiliales, jumelés et multiplex). Il est situé le long de la rue de la Pinière (route 365), juste au nord du rang Petit-Capsa.

«Le secteur 9C est pratiquement rempli [au bout de la rue des Mélèzes], le domaine des Voltigeurs est presque plein aussi», ajoute-t-il. Le domaine du Grand-Portneuf offre aussi des disponibilités, mais sa vocation est davantage axée sur la villégiature.

Le maire Langlais explique le développement rapide de sa municipalité par le coût des terrains plus abordable et la proximité de la ville de Québec. «C’est plus rapide se rendre à l’hôpital Laval à partir d’ici, qu’à partir de Beauport ou de Stoneham par exemple», dit-il.

Il ajoute que les services et les nombreuses activités y sont aussi pour beaucoup. «Ça bouge tout le temps. On vient d’inaugurer un gymnase pour les 0-5 ans. Les jeunes familles sont attirées par ça. L’acquisition de Place Saint-Louis [l’ancien couvent] un centre multifonctionnel qui regroupe nos organismes, nos 300 bénévoles, tout le monde se parle, ça a un effet d’entraînement», mentionne-t-il.

En réflexion

Après 2021, Pont-Rouge pourrait aussi développer un secteur à l’ouest, entre les rangs Grand-Capsa et Petit-Capsa. Le potentiel pourrait être similaire à celui du développement Aube Pont-Rouge. Le dézonage des terrains n’a pas encore été demandé, mais avant de procéder, Ghislain Langlais estime que la Ville va devoir réfléchir aux impacts.

«On va atteindre une certaine limite. Avec l’aréna par exemple ou le service des loisirs, on va devoir doubler nos infrastructures. L’école actuellement ne fournit pas. C’est déjà une des plus grosses écoles primaires de la province avec 860 élèves. Il va falloir y penser sérieusement avant d’aller plus loin.»

Circulation difficile

Ce développement rapide a toutefois des conséquences sur la fluidité de la circulation lors du retour à la maison. Le jeudi 13 juin, Le Journal a traversé à trois reprises le centre-ville en direction nord, de l’entrée de la ville jusqu’au pont sur la Jacques-Cartier, un trajet de 2,3 km.

Ces essais ont eu lieu entre 16h et 17h15, et se sont soldés par des temps de 18 minutes, 8 minutes, puis 27 minutes. Curieusement, le même trajet aux mêmes heures le lendemain a demandé entre 4 et 8 minutes.

«Il y a des périodes d’achalandage lorsque les gens reviennent de la ville, vers 16h10 et 17h10, reconnaît le maire. Des gens vont plus au nord, à Saint-Basile et Saint-Raymond, tout le monde passe ici. Avant il y en avait qui passait par Sainte-Catherine, mais c’est rendu pire qu’ici. Mais le développement du secteur 9A n’aura pas d’impact, puisque les gens n’ont pas à traverser la ville.»

«Le MTQ [ministères des Transports du Québec] ne parle pas de voie de contournement, parce que l’achalandage ne dure pas toute la journée. On en parlait il y a 30 ans, mais maintenant, c’est rendu très dispendieux. C’est ce que le MTQ donne comme réponse. On parle de 30 ou 35 M$. La Ville n’a pas les moyens. Ça prend de la tolérance des gens. Les gens de Saint-Basile et de Saint-Raymond peuvent sortir à Cap-Santé», recommande M. Langlais.

«Le MTQ est en train de réaliser des études. Ce n’est pas définitif, mais ils parlaient de changer la signalisation et synchroniser davantage les feux de circulation. Le service de garde avec ses 400 élèves fait aussi partie de la problématique, on regarde avec la commission scolaire pour changer l’endroit où les parents vont chercher les enfants», avance le maire comme pistes de solution.

De son côté, une porte-parole du MTQ a répondu «qu’il n’y a pas de projet de voie de contournement, car il n’y a pas de concertation régionale».

Lors du conseil municipal du 5 mars 2018, les conseillers ont unanimement voté en défaveur de la voie de contournement considérant que «de très nombreux exemples mettent en avant une désertification rapide des centres-villes [...] que Pont-Rouge ne veut pas détruire la dynamique commerciale d’autant plus que d’importants projets commerciaux vont voir le jour bientôt [...] qu’une demande d’étude a été faite en 2017 au MTQ pour trouver des solutions moins chères, mais tout aussi efficaces.»

En 2002, une étude du MTQ avait évalué les coûts à 20 M$ pour une voie de 8,5 km incluant un pont de 320 m sur la Jacques-Cartier.

Par ailleurs, le boulevard urbain sur la 365 sera prolongé en deux temps. La première portion devant être réalisée en 2021. «C’est un projet sur 10 ans pour se rendre jusqu’à la rivière aux Pommes. Nous sommes en train de faire les plans et de regarder les mesures d’expropriations», explique le directeur général Pierre Gignac. Le projet sera réalisé par le MTQ.

Constructions

Le projet du secteur 9A inclut aussi une bande vouée au secteur commercial le long de la rue de la Pinière (route 365). Le maire prévoit cette année la construction d’une station-service avec restauration rapide près de la rivière aux Pommes.

Pour ce qui est de la quincaillerie Canac au coin de la rue Poulin, la construction ne commencera pas avant 18 mois. «Les changements du MTQ à la rue de la Pinière nous touchent, précise Jean Laberge, PDG de l’entreprise. Nous sommes en train de faire des modifications à nos plans. Le MTQ veut installer un feu de circulation au coin de la rue Poulin. On s’est aperçu que les gens de Saint-Raymond, Rivière-à-Pierre, beaucoup de monde circule par là. Ça devrait être un bon site. En termes de dimension ça va ressembler à notre magasin sur Henri-Bourassa qu’on a fait il y a quelques années.»

M. Laberge parle d’un investissement de 8 à 9 millions de dollars et de la création de 90 à 100 emplois.

La municipalité s’apprête aussi à déménager sa bibliothèque, actuellement dans un bâtiment annexe à l’école primaire. «On fait d’une pierre deux coups. Le local sera cédé à la commission scolaire et la bibliothèque se retrouvera dans le bâtiment que nous avons acquis [place Saint-Louis] où sont concentrées nos activités socioculturelles. Les appels d’offres devraient être lancés à l’automne», explique Pierre Gignac.

Le développement force aussi Pont-Rouge à se doter d’une nouvelle caserne de pompiers. «Il faut respecter le schéma de couverture de risques. La caserne actuelle est mal située. Elle sera construite sur le terrain de l’ancien couvent. Elle devrait être construite en 2020 pour environ 3,5 M$», ajoute M. Gignac.

Population

1996 2001 2006 2011 2016 2019 *% Pont-Rouge 4676 7146 7518 8723 9240 9802 37 Province 7 138 795 7 237 479 7 546 131 7 903 001 8 164 361 8 452 209 17

* Pourcentage de l’augmentation de la population de 2001 à 2019

Sources : Statistiques Canada et Affaires municipales et habitation Québec