La période d’inscriptions au programme Bourses aux athlètes ambassadeurs de Lévis est maintenant ouverte aux candidates et aux candidats qui se sont démarqués dans leur discipline sportive. Les boursiers sélectionnés par un comité d’experts se voient attribuer une bourse dont le montant varie selon son niveau d’identification. La cérémonie de remise de ces bourses se déroulera à L’Anglicane le 12 novembre. L’an dernier, 50 000 $ avaient été remis à 59 boursiers venant de 24 disciplines sportives différentes. Les athlètes de Lévis sont invités à déposer leur candidature avant le 15 septembre en remplissant le formulaire mis en ligne sur le site internet de la Ville de Lévis au ville.levis.qc.ca.

Premières-Seigneuries

Photo courtoisie

Le tournoi de golf annuel au profit de la Fondation des Premières-Seigneuries, présenté le 8 août dernier au club de golf Royal Charbourg, a permis d’amasser près de 12 000 $ qui permettront d’apporter un soutien professionnel additionnel aux élèves de la Commission scolaire et à la réalisation de projets éducatifs. La Fondation remet également des bourses pour souligner l’excellence de jeunes qui se démarquent et pour encourager la persévérance scolaire. Sur la photo, de gauche à droite : Claude Paré, Caisse Desjardins de Beauport ; Louise Giroux, Autobus Laval ; Clément Turcotte, commissaire et président de la Fondation des Premières-Seigneuries ; Bryan Labrecque, Caisse Desjardins Charlesbourg, et Geneviève Lapointe, Morency Avocats.

Prix du Club du Président GM 2019

Photo courtoisie

Bravo à Cartier Chevrolet Buick GMC, du Groupe Daigle, qui a reçu récemment le Prix du Club du Président GM 2019 récompensant l’excellence du concessionnaire pour ses performances de vente de véhicules, ses résultats de l’indice de satisfaction de la clientèle ainsi que pour son efficacité. Seulement huit concessionnaires GM sur les 81 que compte le Québec ont obtenu cette distinction. Sur la photo, de gauche à droite : Guy Lefebvre, chef du réseau de concessionnaires GM – région de l’Est ; François Hamel, directeur régional des ventes – région de l’Est chez GM ; Paul Daigle, président du Groupe Daigle ; Jean L’Espérance, directeur général et associé de Cartier Chevrolet Buick GMC ; et Steven Palmieri, chef de district – ventes chez GM.

50 ans de mariage

Photos courtoisie

Blanche Godin et Marcel Drolet de Saint-Raymond (Portneuf) célèbrent aujourd’hui leur 50e anniversaire de mariage. Marié le 30 août 1969 à l’église de Les Écureuils à Donnacona, le couple a un fils, Denis, et une petite-fille, Maryan. Félicitations !

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario Bouchard (photo), directeur général au club de golf Royal Québec de Boischatel, 56 ans... Sylvain Boudreau, propriétaire du restaurant Le Galopin de Ste-Foy, 53 ans... Lucie Lebel, de Bambou Communication Marketing, 54 ans... Sylvain Campagna, de la SAQ, 57 ans... Andy Roddick, joueur de tennis américain, 37 ans... Cameron Diaz, actrice américaine, 47 ans... Guy A. Lepage, animateur (Tout le monde en parle), 59 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 30 août 2018. Vanessa Marquez (photo), 49 ans, actrice américaine (l’infirmière Wendy Goldman dans la série Urgences)... Guy Godin, 83 ans, animateur et acteur (L’or du temps)... 2012. Denis Carpentier, 58 ans, technicien-pupitre, au Journal de Québec... 2010. Pauline Lapointe, 60 ans, comédienne québécoise... 2008. Romain Boivin, 81 ans, grand saumonier de Charlesbourg... 2006. Glenn Ford, 90 ans, acteur américain d’origine québécoise... 2003. Charles Bronson, 81 ans, acteur américain.