[PHOTOS] Burger Week: on a goûté 13 créations, voici nos impressions

Vous l’attendiez, la voici! La semaine du burger (ou la Burger Week, pour les intimes) est de retour dans la grande région de Québec du 1er au 7 septembre.

Au total, plus de 45 restaurants tenteront de s’illustrer avec leur propre version du burger avec fromage, tous offerts à 12 $.

De ce montant, 1 $ sera remis d’ailleurs remis à Leucan dans le cadre de l’événement.

Des créations riches en viande à celles inspirées par la mer, en passant par quelques options végétaliennes, le journaldequebec.com a eu l’occasion de goûter à 13 burgers en compétition.

Voici notre verdict!

Goûtés par Sarah

Bâton Rouge

Le Fun noir

La partie la plus intrigante de ce burger est sans aucun doute son pain noir (coloré à l’encre de seiche) dans lequel on retrouve une galette de bœuf 7 oz, une bonne tranche de fromage halloumi salée et bien grillée. Les oignons roses marinés et le radis melon apportent une belle touche acidulée et croquante. Accompagné d’une bière Murphy’s noire, on est en business.

Shaker

L’ultime cheeseburger

Le Shaker a décidé de s’attaquer à un classique des burgers: le cheeseburger. Une nouvelle version poussée à l’extrême avec un hamburger dégoulinant de fromage. Composé d’une galette de bœuf, de fromage cheddar et Suisse, le tout est couronné du formage Le Petit Crémeux de la fromagerie Boivin. Les oignons frits croustillants et le bacon complètent à merveille ce hamburger fromagé à souhait, servi sur pain aux graines de pavot.

Frit’s burgers & poutines

Le Big Papi Churro

Fidèle à son habitude, le Frit’s y est allé pour une combinaison dégoulinante de saveurs. Les amateurs de sucré/salé ne seront pas en peine avec ce burger servi sur un demi-pain avec non pas, une, non pas deux, mais bien... trois boulettes de bœuf ! Chacune recouverte de fromage fondant, suivi de bacon croustillant avec deux types de mayonnaise, chipotle et BBQ. Par-dessus, les tranches de piment jalapeños frites donnent juste un bon petit kick à l’ensemble du plat, qui vient parfaitement s’équilibrer avec l’élément vedette qui surplombe le tout: un beigne churro !

Chez Victor

Le Verguez

Avec un hamburger complètement végane, le Victor propose un burger aux saveurs méditerranéennes. «Le Verguez», inspiré par la saucisse merguez, saura assurément plaire aux amateurs d’épices et de sensations fortes. La boulette végétale maison, à base de poivron rouge, transporte nos papilles complètement ailleurs. La fraîcheur des tomates et du concombre apporte un équilibre parfait. Des saveurs intenses avec un beau contraste chaud/froid.

Piazzetta

La pizza burger Angus

«La pizza burger Angus» présente des saveurs simples et réconfortantes. Dans une pâte à pizza croustillante, on retrouve une boulette bœuf Angus et les fromages Chemin Hatley et Alfred Le Fermier. Le confit d’oignons au cidre de glace ajoute une note légèrement sucrée qui complète bien ce tour de saveurs. Un burger style «pizza pochette» savoureux, moelleux, presque fondant en bouche...

Côtes-à-Côtes Resto Grill

Le burger Tout en Cochon

Ici, chaque élément cochon qu’on adore du porc sont rassemblés sous un même burger. Oui, oui c’est possible ! Avec sa boulette de porc farcie de côtes levées ET de bacon. Pour compléter la «bête», rien de moins que deux rondelles d’oignon, du fromage en grains de la Fromagerie Victoria et une petite montagne de porc effiloché au Jack Daniels, le tout avec une mayo à la sauce BBQ. Un burger colossal qui reflète bien l’essence du Côtes-à-Côtes.

Goûtés par Raphaël

Restaurant Le Dijon

Le DoubleTruie

Vous aimez le bacon? Le DoubleTruie vous en offre... doublement! Fumé sur place, on le retrouve non seulement dans son plus simple appareil dans le burger... mais aussi directement dans la boulette, mélangé au bœuf! Le résultat? Un goût riche et un petit je-ne-sais-quoi qui vous donne l’envie d’y retourner sans ménagement. Ajoutez à ça un pain artisanal de chez Pascal le Boulanger et une marmelade d’oignons, cidre de glace et piments jalapenos pour obtenir un délice salé, sucré et épicé des plus convaincants!

Entre-Côte Riverin Beauport

Le Surf and Turf

Avis à tous ceux qui ont toujours un peu de difficulté à choisir entre un burger de bœuf et un de poisson au restaurant: vos souhaits sont désormais exaucés avec le Surf and Turf de l’Entre-Côte Riverin Beauport. Entre les deux pains, on y trouve ainsi une galette de bœuf Angus, mais aussi, ô glorieuse surprise, un jerky de saumon fumé et des crevettes assaisonnées à la cajun! On note également la petite touche de crème sure à la ciboulette qui parvient étonnamment à alléger le joli assemblage, disons-le, fort en protéines.

Fistons

Le Fishton

La Burger Week, c’est aussi l’occasion pour les restaurants participants de nous présenter leurs meilleurs jeux de mots... et le bistro limoulois Fistons ne fait pas exception à la règle avec son appétissant burger de poisson, le Fishton! Ici, deux produits de la mer se partagent la vedette avec brio: un filet de maquereau poêlé au beurre et des morceaux d’anguille fumée laquée. Pour cimenter le tout, on y ajoute un fromage à la crème à l’estragon et une poignée de croustilles, histoire d’ajouter un peu de croustillant! Bref, voilà un sandwich parfaitement estival à déguster de préférence sur la terrasse.

District Saint-Joseph

Le Chupotelé

Qui dit burger dégoulinant, dit aussi souvent un burger dégoulinant de saveur! Soyez rassurés, c’est bel et bien le cas avec le Chupotelé. Armez-vous d’une bonne serviette de table et plongez dans ce succulent burger de bœuf Angus, garni copieusement d’une riche sauce au fromage chipotle, juste assez épicée, et de confiture de bacon. On ne peut non plus passer sous silence l’arme secrète de cette petite œuvre culinaire: du fromage en grains frit! Rien de moins.

LvlOp

L’OktoBurger

Octobre arrive tôt cette année au LvlOp! Rassemblez vos amis germanophiles et allez y essayer l’OktoBurger, qui rassemble une galette de saucisse à la bière, une bonne dose de choucroute à la bière et un caramel à la bière. Voyez-vous une certaine tendance ici? Couplés à du fromage suisse et des tranches de pommes vertes, ces ingrédients se marient de façon surprenante pour un sandwich qui vous donnera envie de mettre le cap vers l’Allemagne cet automne!

Le Monastère des Augustines

Le Monastique

Inventif, voire ingénieux, le Monastique se démarque par sa variété d’ingrédients conçus ou même qui poussent carrément sur place. Verdict: ça goûte l’amour et l’attention aux détails, tout simplement! Végétarien, ou encore végétalien si on le demande sans fromage de chèvre, le burger met en vedette un dodu champignon portobello rôti, à la marinade légèrement sucrée, de délicieux cornichons maison et, coup de théâtre, du mystifiant (et bien croustillant) bacon de tempeh. On vous jure, c’est vraiment à s’y méprendre!

Belga

Le Smokey Sweety

Un burger se doit-il absolument d’être complexe pour être efficace? Si on se fie au Smokey Sweety, combinant poitrine de bœuf fumée, oignons caramélisés et une bonne couche de fromage cheddar, il semblerait que non! La recette épurée permet plutôt de bien goûter les subtilités de la viande et de se familiariser avec un ingrédient assez inhabituel... une moutarde aux cornichons! Inutile de dire que ça s’avère aussi unique qu’intéressant en bouche.