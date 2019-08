Catherine Dorion, la censurée

C’est la même chose pour le respect des collègues. On peut être en désaccord sans nécessairement pourfendre disgracieusement ces derniers. C’est drôle, mais je vois mal madame Dorion casser du sucre sur le dos de Québec solidaire sur sa page Facebook, ou se lever en chambre pour ramasser Manon Massé. Mais, pour elle, faire cela avec Le Journal et ses artisans, c’était ben correct.

Évidemment, cela ne veut pas dire qu’il faille être des béni-oui-oui. À preuve, je me suis inscrit en faux contre un récent sondage effectué par Le Journal au sujet du 3e lien. De manière respectueuse, j’ai expliqué pourquoi je n’étais pas d’accord et pourquoi je ne partageais pas l’opinion de mes collègues. Ai-je été réprimandé ? Censuré ? Non, on a même mis ma binette et mon titre à la une !