Cinq vins pour profiter de la longue fin de semaine

Sur le Fil 2017, Thomas Jullien, Ventoux

Belle découverte, ce rouge qui vient de débarquer à la SAQ. Thomas Jullien est un jeune vigneron et fermier qui achète du raisin à Pierre, un voisin agriculteur qui cultive la vigne et d’autres arbres fruitiers de façon bio dans le coin du mont Ventoux. Vinification naturelle et très léger sulfitage à la mise en bouteille. Il en ressort un rouge à base de grenache (avec 10 % de syrah) à la fois léger et sapide. Robe très pâle et brillante. Notes de cerise, de griotte et de mine de crayon. C’est ample, peu tannique, frais et croquant. Servir frais.