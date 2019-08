D’amoureux à amis

« C’est une série émotive, sexuelle et sportive, écrite par Jean-Philippe Baril-Guérard. Antoine et moi, on adore jouer ensemble. On se comprend vraiment bien, alors on est très complices », dévoile la comédienne, rencontrée sur le tapis rose du lancement de la programmation de Radio-Canada, à la Maison Radio-Canada, mardi dernier.