LAPOINTE, Conrad



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 6 août 2019, à l'âge de 70 ans et 1 mois, est décédé monsieur Conrad Lapointe, conjoint de madame Gaétane Tanguay. Il était le fils de feu Eugène Lapointe et de feu Lucille Jean. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy.La famille recevra les condoléances à lasous la direction de lade 13h à 15hLes cendres seront déposées par la suite au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Gaétane Tanguay; ses enfants: Carl, Guy (Marie-Hélène Bibeau); ses petits- enfants: Léo, Robin, Noé et sa belle-fille Manon Talbot (Sylvain Langlois et leurs enfants: Christine, Vincent et Marilou) ainsi que sa fillleule Manon Langevin. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Lise (feu Hervé Desjardins), Raynald (Denise Nadeau), Gaétan (Pierrette Lamarre), Gaétane (Emilien Langevin), Réjean (Louise Desjardins) et Michel (Christiane Jean). De la famille Tanguay, il était le beau-frère de: Emile (Hélène Lajoie), Denise et Solange (feu Fernand Boivin). Il laisse aussi dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci sincère au personnel du 2e et 3e étage de l'Hôpital de Montmagny ainsi qu'à la Maison d'Hélène pour leur bon dévouement et les soins prodigués à monsieur Lapointe. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de La Maison d'Hélène 350, avenue Saint- David Montmagny (Québec) G5V 4P9. Des formulaires seront disponibles à la salle. Monsieur Lapointe à été confié pour crémation à la