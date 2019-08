Dennis Fentie, un ancien premier ministre du Yukon meurt à l’âge de 68 ans

Dennis Fentie, un ancien premier ministre du Yukon, est décédé vendredi à l’âge de 68 ans des suites d’un cancer.

La nouvelle a été rendue publique vendredi après-midi par le Parti du Yukon sous la bannière duquel il a dirigé le territoire de 2002 à 2011.

«Dennis avait un esprit tenace et se battait toujours pour ses électeurs et pour les Yukonnais, peu importe le dossier», a écrit le parti dans un message sur les réseaux sociaux. «Dennis était, par-dessus tout, un grand ami pour nous tous et il nous manquera sincèrement.»

En soirée, le premier ministre Justin Trudeau a souligné le décès de M. Fentie dans un communiqué.

«C’est avec tristesse que j’ai appris le décès de Dennis Fentie [...], a dit M. Trudeau. Durant ses deux mandats, M. Fentie a tenté de renforcer l’économie du territoire et de revitaliser l’industrie minière. Il a également créé des partenariats avec les peuples autochtones et a encouragé les gouvernements à travailler ensemble pour développer l’économie et améliorer les soins de santé.»