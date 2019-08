Développement accéléré à l’ouest de Québec

« Normalement, à l’automne, on commence à ouvrir l’avenue des Catherine. On parle dans les 10 prochaines années de 999 portes. Nous avons aussi du développement hors périmètre [urbain] de terrains de 4000 m2 et plus. Ça nous amène des valeurs de maison plus élevées que la moyenne. Et oui, on va encore avoir de la place ensuite », avance le maire Dolbec.