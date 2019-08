Développement accéléré à l'ouest de Québec: «Ça boom» à Sainte-Catherine

L’expression ça pousse comme des champignons trouve tout son sens à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier dont la population a augmenté de 71% depuis 2001. Une effervescence qui se fait aussi sentir tant au plan commercial qu’industriel.

Située dans la MRC de la Jacques-Cartier, tout juste à l’est de la MRC de Portneuf, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier compte maintenant tout près de 8000 habitants (7982). Pourtant, ce n’est qu’en 2006 qu’elle a atteint le cap des 5000 âmes.

«Depuis cinq ou six ans ça boom pas mal à tous les niveaux», image le maire de la municipalité, Pierre Dolbec.

Ce dernier croyait, il y a peu, que Sainte-Catherine passerait le cap des 10 000 habitants en 2026. Mais il estime maintenant que sa prévision se réalisera plus tôt.

Statistique qui ne ment pas sur le développement exponentiel de la ville, la valeur foncière imposable est passée de 177 millions de $ en 2003, à un milliard de $ aujourd’hui.

Encore des habitations

La ville compte actuellement 10 développements résidentiels, avec encore un potentiel de 180 portes (unifamiliales et logements.). Mais bientôt, un grand chantier sera lancé.

«Normalement à l’automne on commence à ouvrir la rue des Catherine. On parle dans les 10 prochaines années de 999 portes. On va forcer les promoteurs à garder entre 30 et 40% de végétation. On a déjà trois promoteurs très intéressés», avance le maire.

«Nous avons aussi du développement hors périmètre (urbain) de terrains de 4000m2 et plus (l’équivalent d’un terrain de 200 pieds par 200). Ça nous amène une clientèle différente et surtout des valeurs de maison plus élevées que la moyenne. On en a un qui va commencer cet été. On parle de maisons de 400 000 à 450 000$ (sans le terrain). C’est intéressant pour les revenus.»

«J’ai aussi un promoteur qui m’a approché pour un projet de 150 maisons qui se réalisera d’ici quatre ou cinq ans. Le plus beau c’est que tous les services sont déjà rendus. Ça veut dire des taxes qui entre en ligne droite.»

«L’avenir est intéressant pour Sainte-Catherine. Et (après ces projets) on avoir encore de la place», précise M. Dolbec.

Les raisons

Si la proximité de Québec est le premier élément que M. Dolbec évoque pour expliquer cette explosion démographique, il s’étend aussi longuement sur la qualité de vie.

«La ville offre un environnement extraordinaire avec la rivière Jacques-Cartier. Et il y a le nombre d’activités offertes aux citoyens. Quand je suis arrivé comme maire il y a six ans, il y avait quatre activités par année. On est rendu à 17 ou 18. On a notre rodéo, une foire brassicole, un festival d’été et un d’hiver.»

«Nous avons 14 parcs, une piste cyclable le long de la Jacques-Cartier, le parc du Grand Herron dont on répare les infrastructures depuis trois ans, on a le deuxième plus gros skate park de la région, et probablement le plus beau parc hivernal dans la grande région de Québec. On a un environnement extraordinaire pour les jeunes familles», ajoute le maire.

Un hôtel et un aréna

L’essor résidentiel se répercute aussi au plan commercial. «On est passé de quatre commerces d’appoints à une quinzaine et d’autres s’en viennent. Canadian Tire a acheté son terrain. Il y a des rumeurs plus que fortes que Dollorama s’en vient. Des personnes veulent aussi faire un lave-auto», précise Pierre Dolbec.

«Je suis en pourparlers avec des gens pour la construction d’un hôtel de 50 à 60 chambres. C’est un besoin. Il y a Duchesnay, mais c’est du haut de gamme. Il y a aussi un projet de parc sportif dans le parc industriel. Si des gens nous trouvent achalants en ce moment, ce n’est que la pointe de l’iceberg», lance-t-il.

«Nous avons deux développements commerciaux qui ne sont pas sous la tutelle de la ville. J’ai rencontré les deux promoteurs et on va les obliger à garder entre 30 et 35 % de végétation.»

Sainte-Catherine attend les futurs programmes des gouvernements pour lancer un projet d’aréna évalué actuellement à 9,2 millions de $ qui pourrait voir le jour dans deux ans. Mais pour le reste, les infrastructures ne sont pas un casse-tête pour la ville.

«Nos infrastructures sont en excellentes conditions, poursuit le maire. La bibliothèque est flambant neuve. On est en train de refaire l’ancienne pour relocaliser les gens de la culture et des loisirs. À partir de l’année prochaine, mes infrastructures sont faites, je n’ai plus d’investissements à faire.»

Verdure et industrie

Ce bouillonnement se reflète aussi dans le développement industriel. La ville a ouvert un écocentre il y a quelques semaines, qui vient en quelque sorte lancer la phase 4 du parc industriel. Celle-ci ne devait démarrer que dans deux ans, mais l’espace se réduisait déjà dans la phase 3, remplie à 70%.

«On a beaucoup d’entreprises qui sont venues de Saint-Augustin particulièrement. Depuis la hausse de taxes, il y a des gens qui planifiaient s’y installer et qui sont venus nous voir. Techniquement, nous ne sommes qu’à 9 ou 10 minutes de Saint-Augustin, ça se fait très bien», raconte le premier élu.

«Nous offrons aussi un environnement un peu spécial pour un parc industriel, ajoute le maire. C’est dans la végétation par-dessus les oreilles. Ça donne un environnement agréable pour les employés. C’est quelque chose de sacré. Mon branding, c’est la nature.»

À cet effet, la municipalité est parvenue à empêcher l’implantation d’une sablière dans une zone humide.

Une autre zone humide sera protégée par un parc linéaire adossé au futur développement résidentiel de la rue des Catherine. Deux autres se trouvant dans le parc industriel sont aussi protégées.

«Je n’ai pas loin de 40% de mon territoire en zone humide. Alors je travaille avec le ministère de l’Environnement en tant que partenaire et ça va très bien», révèle Pierre Dolbec.

Heures de pointe

Mais pour ce développement rapide, les automobilistes qui circulent dans la ville doivent parfois en payer le prix.

«Mon plus grand défi est la circulation. C’est un mal de tête. Je dépends d’une route, le boulevard Fossambault. Il y a cinq ans, nous avions une circulation de 7000 à 8000 véhicules par jour, la moyenne est maintenant à 15 000 par jour», explique le maire.

Sainte-Catherine connait des heures de pointe de 6h30 à 7h30 et en fin de journée de 16h15 à 17h30.

«À part de cela ça va très bien. Mais c’est sûr que l’été durant les fins de semaine c’est un peu plus rock and roll puisque Lac-Saint-Joseph quadruple sa population et Fossambault la double (en raison des villégiateurs)», précise M. Dolbec.

«Actuellement, nous avons une voie d’évitement pour aller relier la rue des Catherine (en construction). On réalise qu’en l’ouvrant elle va nous donner une grosse chance au niveau de la circulation.»

«Mon gros mal de tête c’est le pont et la rue Montcalm qui arrive juste sur la tête du pont. Le trafic qui sort de là c’est complètement malade. Pour le pont, je n’ai aucune capacité d’élargir le pont ni d’élargir la route de Fossambault dans l’ancien noyau villageois», concède le maire.

La réfection d’un pont à Shannon a causé un important transfert de la circulation de la route de la Jacques-Cartier (qui devient le boulevard Jacques-Cartier) vers la rue Montcalm. Cela a comme conséquence que les automobilistes débouchent maintenant au nord du pont à Sainte-Catherine, donc au nord de l’aire urbaine, plutôt qu’au sud.

«Je ne peux pas mettre de feux de circulation ni d’arrêt. Je vais devoir contingenter le boulevard Jacques-Cartier pour laisser respirer le trafic (sur la route de Fossambault). Un feu de circulation sera installé au coin de la route de Fossambault et de celle de Duchesnay en 2020. Ça devrait nous donner une bonne chance», espère M. Dolbec.

Contourner le problème

Des voix s’élèvent dans la MRC voisine de Portneuf pour créer des voix de contournement à Sainte-Catherine et à Pont-Rouge.

«Saint-Raymond met beaucoup de pression pour continuer le boulevard de la victoire. J’ai l’impression que le MTQ attend la stabilisation de notre croissance pour voir les impacts dans les autres villes concernées.»

M. Dolbec n’a pas de crainte pour le développement de sa ville si une voie de contournement voyait le jour.

«On est en train de positionner Sainte-Catherine comme étant quasiment un incontournable dans la couronne nord. Les gens vont vouloir s’établir ici. Je vais devenir un mal de tête pour Saint-Raymond et Pont-Rouge. On voit déjà des gens de là arrêter ici pour faire leurs commissions», conclut Pierre Dolbec.

Population

1996 2001 2006 2011 2016 2019 *% Sainte-Catherine 4428 4681 5021 6319 7706 7982 71 Province 7 138 795 7 237 479 7 546 131 7 903 001 8 164 361 8 452 209 17

* Pourcentage de l’augmentation de la population de 2001 à 2019

Sources : Statistiques Canada et Affaires municipales et habitation Québec