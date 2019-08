Développement accéléré à l'ouest de Québec: Donnacona en plein boum économique

La ville de Donnacona, dans Portneuf, est en plein boum économique de plusieurs millions de dollars avec la construction de deux nouvelles places d’affaires, dont un complexe médical, une halte routière, un complexe aquatique, deux microbrasseries et des projets de développement résidentiel.

En 2008 pourtant, on lui prédisait un avenir sombre avec la fermeture de l’usine de pâtes et papiers d'AbitibiBowater, le principal employeur de Donnacona depuis son ouverture en 1912. Environ 250 travailleurs ont été mis au chômage, scellant l’inexorable déclin de cette usine qui en avait déjà employé plus de 1000. De 5600 citoyens à l'époque, la ville a bondi à 7300 aujourd’hui.

«Lorsque l’usine a fermé, certains pensaient que Donnacona deviendrait une ville fantôme, mais les gens à la direction de la municipalité se sont retroussé les manches. Nous avons eu une hausse de la population de 27% en 10 ans et nous connaissons un boum commercial unique», lance le maire de la ville, Jean-Claude Léveillée.

De multiples projets

Un complexe médical sur la route 138 va ouvrir ses portes en novembre. Le projet de plus de 4 millions de dollars et de 30 000 pieds carrés est situé en face de la clinique médicale actuelle.

Il abritera au premier étage une pharmacie, un institut financier, et possiblement un restaurant, au deuxième un optométriste, des spécialistes de la santé, ainsi que trois super-infirmières et au troisième la clinique en tant que telle en plus d’un cabinet privé en radiologie et échographie.

Un médecin de Pont-Rouge va déménager dans cette clinique. «Il n’y aura pas d’autres médecins (généralistes), nous avons atteint les quotas alloués par le gouvernement dans l’est de Portneuf», précise le maire.

Sur la rue de l’Église, la première pelletée de terre pour l’érection d’un bâtiment commercial de 12 000 pieds carrés de 2,3 millions de $ entre le salon de quilles et la Caisse populaire a été donnée en juin. L’ouverture est prévue en octobre.

On y retrouvera une microbrasserie, La Fosse, la Boucherie Godin et fils, et un restaurant de la chaîne Ben et Florentine. «La proximité de Québec et le taux de taxation sont très intéressants pour les investisseurs», avance Simon Langlois, promoteur du projet avec son père Nelson.

«Le contexte démographique est excellent. Depuis 2011, Donnacona est 19e au Canada pour le taux de croissance de la population. Il y a la proximité du fleuve, l’accès facile à l’autoroute, les services avec 300 places d’affaires et le revenu moyen qui augmente plus vite qu’ailleurs. Et il est souvent plus rapide de se rendre à Sainte-Foy à partir de Donnacona qu’à partir de Beauport ou de Charlesbourg», ajoute Simon Langlois.

«Nous manquons de place actuellement à Cap-Santé (la municipalité limitrophe) et nous voulions aussi profiter du boum économique de Donnacona. Les gens d’ici magasinent à Donnacona, mais l’inverse n’est pas vrai», explique Simon Denis-Godin, qui dirige la Boucherie Godin et fils, en affaires depuis 1980.

«Nous allons passer de 1800 à 3000 pieds carrés et de 9 à 16 employés. Nous avons même déjà commencé à engager», ajoute celui qui espère inaugurer sa nouvelle place d’affaires début octobre.

La bière

Si Donnacona n’avait pas succombé à la tendance des microbrasseries, la carence a ét corrigée deux fois plutôt qu’une.

«Les quatre partenaires, nous sommes de Cap-Santé et on ne se voyait pas s’installer ailleurs que dans la région. Il n’y avait pas de microbrasserie à Donnacona et l’essor économique de la ville nous a intéressés», argue Sandrine Paquet de la Fosse.

La Fosse offrira de la restauration, une soixantaine de places à l’intérieur et une quarantaine sur la terrasse. «Nous débuterons avec huit bières sur place et de quatre à cinq en distribution» ajoute Mme Paquet, qui estime pouvoir ouvrir ses portes en novembre.

Les amateurs de bière n’auront pas à attendre l’automne pour siroter un produit houblonné à Donnacona puisque la Shed a ouvert ses portes le 19 juillet sur le boulevard des Écureuils, la route sur laquelle débouche la sortie de l’autoroute 40 Est.

C’est aussi à cet endroit que devrait débuter à l’automne la construction d’une halte routière. Le propriétaire est le même que celui qui opère la nouvelle halte avec station-service et dépanneur à Neuville le long de l’autoroute.

«Moi et un de mes associés sommes de Pont-Rouge et nous avons hésité avant de déterminer si nous allions nous établir là ou à Donnacona. Mais il y a un problème de disponibilité de terrains à Pont-Rouge. On voyait le nombre de commerces et de restaurants à Donnacona, le nombre de personnes qui y travaille, le pôle d’attraction de l’autoroute 40, l’attrait de la 138 et même la piste de motoneiges qui a accès direct chez nous», avance Louis Laroche de la microbrasserie la Shed.

Son groupe a investi 500 000$ dans le projet, sans compter le bâtiment dont ils sont locataires. La Shed compte un broue-pub de 55 places à l’intérieur et autant sur la terrasse. «Nous aurons un bon menu, comme notre modèle, l’Hôtel Roquement de Saint-Raymond», avait précisé M. Laroche un peu avant l’ouverture.

Ils offriront 15 variétés de bières, quatre ou cinq produites localement au début, et une dizaine éventuellement. En 2020, la micro devrait aussi embouteiller ses produits.

Quelques restaurants ont aussi procédé à des travaux majeurs récemment. «Nous avons le McDonald’s avec la plus grande cuisine au Québec et il sert pour la formation d’autres propriétaires», mentionne le maire Léveillée.

La piscine

En ce qui concerne la valeur nette, cependant, le plus grand investissement à venir est celui du complexe aquatique évalué à 8,8 millions de $. Le projet de piscine a fait couler beaucoup d’encre à Donnacona il y a une quinzaine d’années. Il avait finalement été coulé par un référendum où le «non» l’avait légèrement remporté.

Cette fois-ci, le nombre d’opposants n’a pas été suffisamment élevé pour forcer un référendum. «Nous avons bien informé les citoyens et nous avons déjà mis de côté 1,1 million de $ pour le projet», explique le maire. Le fédéral et le provincial assument les deux tiers de la facture.

«Tout s’enligne pour une pelletée de terre officielle à la Fête du travail (2019) et une ouverture pour septembre 2020, poursuit le maire. Il aura un ascenseur qui desservira aussi l’aréna auquel le complexe est rattaché. Il comptera une piscine de quatre corridors et grand un bassin récréatif. Nous avons visité trois différents centres aquatiques pour découvrir que les bassins étaient très utilisés par les familles.»

Les raisons

Qu’est-ce qui explique cette explosion? «La proximité avec l’autoroute et la ville de Québec font que beaucoup de gens qui circulent s’arrêtent ici, raconte Patricia Métivier, responsable des communications à la Ville. Les commerces autour de l’autoroute fonctionnent très bien. Nous avons aussi des projets résidentiels comme Aube sur le fleuve avec 195 logements sur la 138 (sur 490 pour l’ensemble du projet) et on voit les maisons qui poussent.»

«Depuis le début de 2018 nous avons donné 90 permis de construction. Nous avons beaucoup de nouveaux arrivants. La position de la ville à 20 minutes de Québec, les services, les terrains abordables attirent les gens», précise le maire.

Mettant de l’avant que 3200 personnes travaillent à Donnacona, M. Léveillée n’accepte pas que l’on dise que Donnacona contribue à l’étalement urbain.

S’il regrette que le projet de prolongement de l’autoroute 40 ait été mis de côté, il espère que l’on poursuive l’élargissement de l’autoroute à trois voies jusqu’à Saint-Augustin.

«Une mine d’or»

L’ancien terrain d’Hydro-Québec devant la Caisse populaire, qui pourrait accueillir une vingtaine de maisons en plein cœur de la ville, est toujours vacant.

«Il appartient à la bannière Metro. Ils nous ont répondu dans les dernières semaines qu’ils n’avaient pas de projets à court terme», avance le maire.

Pour ce qui est de l’ancien emplacement de l’usine AbitibiBowater, à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier, une zone non inondable malgré qu’elle donne sur le fleuve, du nouveau pourrait survenir bientôt.

«Nous avons eu une rencontre avec un promoteur et son associé et des spécialistes en décontamination. Beaucoup de questions ont été posées sur l’aqueduc et le réseau d’égout. Pour les égouts, la faisabilité dépend de la densité résidentielle. Le promoteur va faire une offre au propriétaire AIM (Fer et métaux américains) dans les prochaines semaines», précise M. Léveillée, qui se garde de dévoiler la nature du projet et le nom du promoteur.

«Ce terrain c’est une mine d’or avec une vue exceptionnelle. Nous avons toujours un projet de parc linéaire avec une partie de ces terrains. Si un projet se développe, la ville va garder la partie riveraine pour s’assurer que personne ne se l’approprie. Le promoteur a très bien reçu notre proposition et est en accord avec», rassure le maire.

Des gros projets

Complexe aquatique : 8,8M$

Complexe médical : + de 4M$

Projet commercial rue de l’Église : 2,3M$

De nouveaux commerces

2 microbrasseries

Boucherie

Restaurant

Pharmacie

Halte routière

Population

1996 2001 2006 2011 2016 2019 *% Donnacona 5739 5479 5564 6283 7200 7302 33 Province 7 138 795 7 237 479 7 546 131 7 903 001 8 164 361 8 452 209 17

* Pourcentage de l’augmentation de la population de 2001 à 2019

Sources : Statistiques Canada et Affaires municipales et habitation Québec