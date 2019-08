ROUSSIN, Irène Savard



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 28 août 2019, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Irène Savard Roussin, épouse de feu monsieur Jean-Louis Roussin, fille de feu madame Lucie Imbeau et de feu monsieur Ernest Savard. Elle demeurait au Lac Saint-Charles. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale dimanche 1er septembre 2019 de 19h à 22h etde 10h00 à 13h30.Les cendres seront inhumées au cimetière de la paroisse de Lac Saint-Charles à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Claude (feu Lucie Rhéaume), Carmen (Norman Bédard), Michel (France Fiset), Jean-Pierre (Johanne Villeneuve), feu Réal, Francine (Jacques Tremblay) et Robert (Marie- Josée Dugal); ses petits-enfants: Marc et Isabelle Roussin, François et Sophie Bédard, Julie, Simon et Dany Roussin, Christian et Louis-Pierre Roussin, Stéphanie, Steven et Éric Roussin, Emilie, Olivier et Maude Roussin; ses arrière- petits-enfants: Alexandra, feu Guillaume et Andréanne Roussin, Alexis Desmeules, Léanne, Elsa et Rommy Savard, Alex et Emma Roussin, Malcom et Andy Roussin, Evelyne, Simone et Corinne Roussin, Xavier et Edouard Deschênes; ses arrière-arrière-petits-enfants: Violette Roussin et Léonard Boucher ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du Manoir du Lac-Saint- Charles et sa propriétaire Isabelle Hudon, ainsi qu'au personnel de l'hôpital du Saint-Sacrement, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.