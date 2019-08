Hôtel de ville de Québec: une place nommée en l’honneur de la Nation Huronne-Wendat

La future place publique adjacente à l’hôtel de ville de Québec et donnant sur la côte de la Fabrique s’appellera désormais: place de la Nation-Huronne-Wendat.



C’est ce que le maire Labeaume a annoncé vendredi en fin d’après-midi en marge de la clôture du 2e Sommet des Premières Nations et des municipalités sur la réconciliation qui s’est déroulé à Wendake.



Il s’agit là d’une façon de souligner la place importante qu’occupe cette Nation au sein de la région de Québec, a-t-il insisté.



«C’est un cadeau qu’on attendait depuis très longtemps», a mentionné le grand chef de la Nation huronne-wendat, Konrad Sioui, en remerciant le maire.



La future place publique accueille depuis 2017 l’œuvre d’art Codex Populi, réalisée par l’artiste huron-wendat, Ludovic Boney.



La future place publique sera inaugurée en 2020. Elle sera réaménagée, pour un coût de 300 000 $, «afin d’en faire un lieu de détente plus convivial pour les citoyens et les touristes», explique-t-on.