Internationaux de tennis junior de Repentigny : Jada Bui s’arrête en demi-finale

L’Ontarienne Jada Bui, qui était la dernière Canadienne toujours en lice aux Internationaux de tennis junior de Repentigny, a été freinée vendredi en demi-finale par la Française Carole Monnet.

Monnet a été dominante contre Bui, qu’elle a vaincue en deux manches de 6-3 et 6-1. En grande finale, la Française affrontera sa compatriote Elsa Jacquemot, qui s’est imposée en deux manches de 6-4 et 6-2 devant la Sud-Coréenne Sohyun Park dans l’autre demi-finale.

Jacquemot participera également à la finale en double à Repentigny avec sa partenaire chinoise Zhuoxuan Bai. Elles se mesureront aux Françaises Aubane Droguet et Selena Janicijevic, huitièmes têtes de série, en soirée.

Du côté masculin, le Français Valentin Royer a aisément remporté son match de demi-finale contre l’Italien Francesco Maestrelli en deux manches de 6-0 et 6-2. Quatrième favori, Royer n’a pas perdu une seule manche depuis le début du tournoi.

En finale, il croisera le fer avec le Suisse Leandro Riedi, qui a vaincu l’Australien Tristan Schoolkate en deux manches de 6-4 et 6-3.

Par ailleurs, Royer et son partenaire belge Gauthier Onclin ont remporté la finale en double vendredi soir. Premiers favoris de l’épreuve, ils ont eu raison de Reidi et Dominic Stephan Stricker en trois manches de 6-4, 2-6 et 10-6.