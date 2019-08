C’est aujourd’hui que l’événement KWE! s’amorce à la place de l’Assemblée-Nationale. Jusqu’à dimanche, la population est conviée à découvrir la richesse culturelle des 11 nations autochtones du Québec. Pendant les quatre jours que dure cette fête, vous pourrez assister à de nombreux ateliers, conférences, expériences culinaires, animations et démonstrations de savoir-faire traditionnels. Également, en soirée, plusieurs spectacles musicaux seront présentés. À voir, et surtout à entendre: A Tribe Called Red, Kashtin, Scott-Pien Picard, KXO, Laura Niquay, Nimuk and Friends. La culture inuite est également à l’honneur cette année. Pascale s’est entretenue avec Mélanie Vincent, directrice générale de KWE! Obtenez un avant-goût de ce que l’événement vous propose cette année en voyant le reportage demain, à l’émission.

Par ailleurs, encore cette année, le Dr Stanley Vollant, chirurgien innu et fondateur de l’organisme Puamun Meshkenu, a accepté d’agir à titre de porte-parole. «Tout le monde est invité à faire la fête avec nous, a-t-il déclaré. Grâce à la diversité de la programmation, il est possible d’échanger avec les peuples des Premières Nations et inuits, de découvrir leur culture, de voir des spectacles de musique en plein air, bref tout est là pour profiter pleinement des activités offertes gratuitement. C’est une expérience unique à vivre et un beau moment pour s’ouvrir à l’autre!»

Pour sa part, le grand chef de la nation huronne-wendat, hôte de l’événement, M. Konrad Sioui, a souligné que «c’est avec des événements comme KWE! À la rencontre des peuples autochtones qu’on crée des rapprochements entre les peuples. Il est important que le public puisse en apprendre davantage sur nos réalités et sur les enjeux quotidiens touchant les Premières Nations et les Inuits. C’est l’occasion de se rassembler dans l’amitié et la fraternité, de célébrer, mais surtout, c’est une opportunité unique de mieux se connaître».

► Programmation complète: kwequebec.com.