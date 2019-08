L’attaque terrestre des Titans s’impose face aux Faucons

Les Titans de Limoilou ont disposé des Faucons de Lévis par la marque de 42-33 ce soir dans un match du circuit collégial Division 1 disputé sur la Rive-Sud.

En retard 21-14 à la demie, les Titans ont misé sur leur attaque terrestre dans les 30 dernières minutes pour se sauver avec la victoire. Le front défensif des Faucons a peiné surtout qu’ils ont perdu les joueurs de ligne défensive Samuel Bussières dont la saison serait compromise en raison d’une blessure à un genou et Édouard Bérubé-McGee en cours de route.

Pierre-Alain Bouffard a fait connaître son mécontentement à ses ouailles après le match. «Nous avons une bonne base de joueurs de 1ère et 2e année, mais il y a un manque de leadership parmi nos vétérans, a déploré l’entraîneur-chef des Faucons. Il y a un manque évident de leadership évident au sein de notre front défensif. En défensive, on n’a pas de leaders de la trempe de Marc-Olivier Boucher et Gabriel Leblond en offensive. Certains joueurs ne pratiquent pas à la hauteur et ça paraît lors des parties.»

«Nos vétérans ne savent pas comment gagner, de poursuivre Bouffard. Il n’y a rien de gratuit et personne ne va nous donner des points et des verges. Certains pensent que la victoire vient facilement.»

Les Titans goûtaient à l’ivresse de la victoire pour la première fois depuis le 22 septembre 2018 lors d’un gain de 30-17 face au Campus Notre-Dame-de-Foy alors que les Faucons subissaient un deuxième revers en autant de sorties. «Nous étions dans un processus l’an dernier et nous avons pris le départ cette année, a illustré l’entraîneur-chef Dave Parent dont la troupe a présenté une fiche d’un gain et huit revers l’an dernier. Le plan était de courir le ballon et s’organiser pour que l’attaque des Faucons soit le moins souvent possible sur le terrain. On savait qu’on pouvait courir contre leur front défensif. Nos porteurs Natan Girouard-Langlois et Olivier Savard ont connu un fort match. Nous avions un «one two» punch.»

Victime de quatre interceptions, samedi dernier, à son premier match dans les rangs collégiaux, le quart-arrière de première année Pierre-Luc Michaud a bien fait. «On est très content comment il a rebondi, a indiqué Parent. On savait qu’il avait du caractère et il l’a démontré. On voulait le remettre confiance et on n’a pas trop compliqué les choses dans notre plan de match.»

«Nous avons été stoppés à trois reprises à la ligne d’une verge dans les dernières secondes de la première demie et les gars ont démontré du caractère en revenant en force, d’ajouter Parent. Dans le passé, on se serait écrasé. Défensivement, on a apporté quelques ajustements en deuxième demie. Le point tournant fut quand nous les avons limité à un placement au 4e quart. Les gars savaient qu’on avait le match entre les mains.»