Le show de boucane de Catherine Dorion

Catherine Dorion confond « censure » et « respect pour ses collègues ». Je ne connais aucune entreprise de presse au Québec qui verrait d’un bon œil que deux personnes travaillant pour le même média se lancent des attaques personnelles en public.

Depuis que j’écris et que je blogue pour Le Journal, les patrons ont toujours été clairs : on peut se répondre entre collègues si l’on répond aux arguments par des arguments. Nous sommes des chroniqueurs d’opinion, nous répondons aux opinions de nos collègues... par une opinion contraire. Mais nous laissons de côté les gants de boxe et nous ne nous livrons à aucune attaque personnelle.