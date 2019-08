Une étude sur les villes les plus sûres révèle son classement

Afin de vivre et travailler confortablement dans une ville, il est impératif qu’elle nous assure une sécurité optimale. Une récente étude de The Economist révèle, sur un échantillon de soixante villes, lesquelles sont les plus sures.

L’étude rappelait notamment que l’humanité était devenue majoritairement urbaine avec 56% de la population mondiale vivant dans des villes. D’ici 2050, ce taux s’élèverait à 68%.

La recherche se basait sur quatre grands piliers analysés à l’aide de 57 indicateurs différents : sécurité digitale, sanitaire, infrastructurelle et personnelle.

La sécurité digitale reposait entre autres sur les politiques de vie privée et l’accès à internet.

Pour la santé, on se référait plus à des variables comme les politiques environnementales et la qualité de l’air et de l’eau.

En ce qui concerne la sécurité de l’infrastructure, les chercheurs s’intéressaient à des composantes comme la sécurité du transport et les décès sur la route.

Enfin, pour la sécurité personnelle, on retrouve des facteurs comme le niveau d’engagement de la police et le crime organisé.

L’étude rappelle que chacun de ces éléments est important et qu’ils sont corrélés dans la gestion de la sécurité urbaine. En général, une ville qui performe bien dans un pilier est aussi bonne dans les autres. Et vice versa.

Si Montréal ou Québec n’apparaissent pas dans la sélection, un représentant canadien est bien placé dans le top 10. On y retrouve également deux villes japonaises, deux Australiennes et une seule Américaine.

1. Tokyo, Japon

Crédit: Unsplash

La métropole japonaise arrive surtout première en sécurité digitale. Dans les autres piliers, elle reste dans le top 5.

2. Singapour

Crédit: Unsplash

La cité-État est le leader en termes de sécurité personnelle et d’infrastructure.

3. Osaka, Japon

Crédit: Unsplash

Osaka est la troisième municipalité du Japon avec près de 2,7 millions d’habitants. Elle arrive à la première place pour la sécurité sanitaire.

4. Amsterdam, Pays-Bas

Crédit: Unsplash

Amsterdam est la première ville européenne arrivant après trois villes asiatiques.

5. Sydney, Australie

Crédit: Unsplash

Et dire qu’au cours du XXème siècle, Sydney était nommée Sin City...

6. Toronto, Canada

Crédit: Unsplash

Toronto est la seule ville canadienne du classement. Elle est bien positionnée au-dessus de la seule ville des États-Unis.

7. Washington DC, Etats-Unis

Crédit: Unsplash

Dans les années 1980, Washington a connu une exceptionnelle montée des crimes, passant de 36,2 à 59,5 homicides pour 100 000 habitants. Heureusement, c’est aujourd’hui un vieux souvenir.

8. Copenhague, Danemark

Crédit: Unsplash

Hormis en décembre 2009, lors d’un sommet de l’ONU perturbé par des manifestations altermondialistes qui lui a valu le surnom injuste de Flopenhague, la ville est un havre de paix scandinave.

8. Séoul, Corée du Sud

Crédit: Unsplash

Bien que le voisin nord-coréen mette souvent la capitale du Sud sous pression, elle n’en reste pas moins une ville sécuritaire et arrive à la huitième place en égalité avec Copenhague.

10. Melbourne, Australie

Crédit: Unsplash

Deuxième agglomération après Sydney, Melbourne était en 2015 la ville la plus agréable à vivre du monde.