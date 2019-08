Les Royals de Kansas City vendus

John Sherman, un entrepreneur du Missouri, et un groupe d’investisseurs locaux ont fait l’acquisition des Royals de Kansas City, a annoncé l’équipe du baseball majeur vendredi, par voie de communiqué.

Selon le réseau ESPN, David Glass et sa famille auraient vendu les Royals pour un montant qui pourrait avoisiner le milliard de dollars. «La décision de vendre les Royals a été difficile pour notre famille, a déclaré Glass dans le communiqué. Notre but, que je suis convaincu d’avoir atteint, était de trouver un investisseur local, qui est un vrai passionné du baseball et qui pourrait être un véritable meneur pour le futur de la franchise. Nous avons trouvé en John Sherman, tout ce que nous cherchions chez un propriétaire d’avenir.»

Glass, propriétaire depuis 2000, était en poste lorsque les Royals ont remporté la Série mondiale en 2015.

«Notre but sera triple : se battre pour un championnat pour nos fans, d’honorer leur passion, leur expérience et leur loyauté à toute épreuve ; et de mener les espoirs et les rêves des amateurs de Kansas City pour les décennies à venir», a soutenu Sherman.

Sherman, 64 ans, possède également 30% des intérêts des Indians de Cleveland, qu’il devra laisser de côté en faisant l’acquisition des Royals.