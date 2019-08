Mahée Paiement de retour à l’écran

Après avoir vécu une rupture difficile plus tôt cette année, Mahée Paiement s’apprête à faire un retour à l’écran... dans l’émission Ruptures.

« C’est un nouveau chapitre qui s’entame avec ma situation familiale et les tournages. Je suis une maman avant tout et une actrice. L’année passée, j’avais eu un tout petit rôle dans Demain des hommes. Là, c’est un beau grand rôle pour moi. Je me sens comme si j’étais dans la Ligue nationale », raconte-t-elle, croisée sur le tapis rose du lancement de la programmation de Radio-Canada, mardi dernier.