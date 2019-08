Québec : Un travailleur se coince le bras dans une machine

Les services d’urgence tentent de libérer un travailleur d’une très mauvaise position, lui qui est blessé après s’être coincé le bras dans une machine industrielle, ce soir.

L’accident de travail s’est produit vers 18 h 45 dans les locaux de l’entreprise Fruit d’Or au 2800 avenue Dalton dans le secteur de Sainte-Foy.

Trente minutes plus tard, les pompiers cherchaient toujours un moyen de retirer l’avant-bras de l'homme de l’appareil, dont on ignore pour le moment la fonction.

Le travailleur est conscient, mais se plaint de douleur. La gravité de ses blessures n’est pas connue.

«Présentement, les pompiers sont en train d’évaluer la stratégie de retrait. On a essayé diverses manoeuvres pour retirer le plus de pièces possible de la machinerie, mais ça s’est avéré négatif. On ne connaît pas l’étendue des blessures, donc le temps joue un peu contre nous. On doit rapidement établir une stratégie pour le retirer, puis s’il y a des blessures, les traiter assez rapidement», dit David Poitras, porte-parole du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ).

Plus de détails à venir...