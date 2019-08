Québec se prépare pour Céline

L’équipe de Céline Dion débarque à Québec lundi pour entamer les répétitions d’une tournée qui s’annonce colossale, et d’ici là, tout est mis en œuvre dans la capitale pour accueillir la chanteuse et son entourage.

Le Journal a eu un accès privilégié, hier, à l’hôtel flambant neuf du Capitole, où 150 travailleurs se relaient jour et nuit jusqu’à lundi matin en vue d’accueillir les premiers clients. Il s’agirait, selon des informations obtenues par TVA Nouvelles, des membres de l’entourage de la vedette, qui auraient réservé 82 des 109 chambres du nouveau complexe hôtelier, où la chanteuse devrait aussi séjourner.

Après plusieurs mois de construction et un investissement de 44 millions de dollars, le Capitole s’apprête à ouvrir son nouvel hôtel 5 étoiles de neuf étages, dont la façade vitrée offre une vue imprenable sur le Vieux-Québec et les Laurentides.

Sept des neuf étages doivent être terminés pour accueillir la garde rapprochée de Céline Dion juste à temps lundi, tandis que les deux derniers, qui comprennent une piscine et trois luxueux penthouses, seront finalisés dans les prochaines semaines.

Lors du passage du Journal, hier, les travailleurs étaient à pied d’œuvre pour donner les derniers coups de pinceau et monter le mobilier des différentes pièces.

Le Capitole venait à peine de recevoir les couettes, les lampes et les chaises qui meubleront les chambres, mais le personnel semblait confiant de tout pouvoir terminer pour lundi. À l’intérieur, les couloirs noirs et les tapis rouges confèrent un look très glamour au bâtiment. Les chambres au design dernier cri ont été meublées avec du mobilier ultramoderne.