Saison 2019-2020: et boom! Voici votre premier balado de La Zone payante... avec quelques prédictions audacieuses de vos experts!

OUI! Oh, oui! La saison de la NFL est à nos portes et votre balado préféré La Zone payante est de retour aujourd'hui!

Au menu cette semaine, on n'a pas le choix de parler de la retraite surprise d'Andrew Luck, de l'ego d'Antonio Brown et de la persistance (le mot est faible) du nouveau quart numéro 1 des Dolphins de Miami, Ryan «Fitzmagic» Fitzpatrick!

Vos trois animateurs, Matthieu Boivin, Jean Carrier et Stéphane Cadorette, y vont aussi de leurs prédictions concernant ceux qui vont faire les séries dans les conférences américaine et nationale! On vous dévoile nos finalistes anticipés du Super Bowl ainsi que le grand champion! On va vous titiller avec une prédiction audacieuse: l'un de nos experts voit une place en éliminatoires pour... les Jets de New York!

On vous donne aussi des nouvelles des Québécois qui se battent toujours pour un poste dans leur équipe respective, notamment Antony Auclair, des Buccaneers de Tampa Bay, et Mathieu Betts, des Bears de Chicago!

Vous pouvez écouter votre balado de La Zone payante ci-dessous!

Et cette année, nous vous présentons aussi un segment audio 100% fantasy football. Cette semaine, on vous donne quelques trucs pour préparer votre repêchage et on vous présente une liste de joueurs que vous devriez choisir... ou garder loin de votre équipe! On vous parle également des sleepers à sélectionner qui pourraient rapporter gros!

Vous pouvez écouter le segment audio 100% fantasy football ci-dessous!

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d'animateurs de La Zone payante, en écrivant à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

Lundi, Le Journal publie une section spéciale sur la nouvelle saison de la NFL. Prédictions, entrevues et analyses seront au rendez-vous! Bonne saison de football!