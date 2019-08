Taktika: un nouvel album

Le groupe de rap de la région de Québec Taktika lancera son septième album, intitulé Tant que j’respire, le 6 septembre prochain. En 25 ans de carrière, le tandem composé de B-Ice et T-Mo continue de faire rayonner le hip-hop québécois, alors que d’autres artistes sont venus ajouter leur touche à ce nouvel opus, notamment Dramatik, Imposs, 2 Faces, Onze et Canox. Pascale a rencontré le duo à l’ESLE, à Charny, où ils ont fait leurs débuts alors qu’ils étaient à la fin de leurs études secondaires. Ils ont parlé du chemin parcouru, de l’influence de la paternité sur leur musique et de leurs valeurs. Voyez l’entrevue à l’émission. Informations: taktika.qc.ca.