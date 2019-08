Un projet de 126 millions $ annoncé pour l’Aviation royale canadienne à Bagotville

SAGUENAY | Ottawa investit quelque 126 millions $ dans un projet visant à renforcer les infrastructures de l’Aviation royale canadienne à la base de Bagotville, à Saguenay.

Dans un communiqué, vendredi, le ministère de la Défense nationale a précisé que le projet prévoit la construction d’une installation multifonctionnelle d’une superficie de 13 000 mètres carrés comprenant des salles de classe à la 2e Escadre, ainsi que des espaces administratifs pour former le personnel et soutenir plus efficacement les opérations de l’Aviation royale canadienne.

«Dans le cadre de ce projet, une aire de 23 800 mètres carrés qui servira à la préparation au déploiement ainsi qu’à l’entretien et à l’entreposage de l’équipement sera également construite», peut-on aussi lire dans le communiqué.

Le ministère a souligné qu’une demande de propositions pour la conception de ce projet devrait être publiée d’ici la fin de l’année. Le contrat devrait être attribué au printemps prochain.