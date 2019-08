Une arme à deux tranchants

Ils sont sept entraîneurs à se préparer pour un nouveau défi, et six d’entre eux possèdent déjà quelques années de service dans le rôle de premier décideur sur le plan de l’utilisation des effectifs.

Donc, on peut présumer que des changements majeurs chez les entraîneurs seront peu nombreux, si jamais il y en a. Mais allons-y tout de même avec quelques probabilités parce que les propriétaires sont plus impatients et les directeurs généraux cherchent de plus en plus à sauver leur peau. Alors, qui sont ceux qui pourraient être en danger ?

Bon ! Le premier nom qui vient à l’esprit, et c’est un habitué de la rubrique « Nous saluons ton départ », est celui de Paul Maurice, des Jets de Winnipeg.

Et, ce qui n’arrange pas les choses, son équipe a perdu des défenseurs de bon calibre au cours de l’entre-saison et n’oublions pas que Patrik Laine ainsi que Kyle Connor n’ont toujours pas conclu une entente avec la haute direction. On s’interroge à savoir si Laine ne sera pas échangé au cours des prochaines semaines. À Winnipeg, ça passe ou ça casse. Les Jets ont fait chou blanc au cours des deux dernières années alors qu’on leur prédisait des moments exaltants.

Torto sur la corde raide

Doit-on risquer le nom de John Tortorella ?

Les Blue Jackets n’ont pas amélioré les standards qu’ils ont établis lors de la série contre le Lightning de Tampa Bay.

Cette équipe a perdu deux de ses joueurs d’impact, Artemi Panarin et Sergei Bobrovsky. Comment Tortorella va-t-il se comporter derrière le banc ? Il a perdu un allié important puisque John Davidson a quitté Columbus pour retourner à New York dans le rôle de premier décideur.

Pour le reste, ça semble du solide.

Cependant, à Toronto, on soutient que Mike Babcock n’entretiendrait pas une solide relation avec Kyle Dubas, en principe son patron ; mais attention, son statut avec les Leafs, une clause négociée lors de son embauche, lui confère certains pouvoirs concernant la sélection des effectifs.

Par contre, ce qu’on reproche surtout à Babcock, c’est la façon dont il utilise ses meilleurs éléments.

À savoir Auston Matthews, en particulier. Dans le hockey d’aujourd’hui, les pouvoirs de l’entraîneur sont limités. Ce n’est pas comme à l’époque où le plafond salarial n’existait pas. Aujourd’hui, l’entraîneur dispose de peu de moyens pour imposer son autorité, sauf le temps d’utilisation des joueurs.

Sur ce point, Babcock est loin de faire l’unanimité.

On le pointe du doigt pour les échecs en séries éliminatoires contre les Bruins de Boston. On se demande pourquoi Babcock s’entête à ne pas confier plus de responsabilités à son joueur étoile.

Peu utilisé

Quelques statistiques, qu’on peut consulter sur les sites spécialisés, indiquent que Matthews occupe le neuvième rang chez 10 joueurs d’impact pendant les séries éliminatoires.

Il a passé en moyenne 18,5 minutes sur la glace par partie alors qu’à titre de comparaison, Nathan MacKinnon a joué près de 24 minutes par match.

Celui qui a vu son temps de jeu s’amenuiser au cours des deux dernières années est Evgeni Malkin, 17,9 minutes.

En saison régulière, Matthews vient au dernier rang avec une moyenne de 17,9 minutes alors que Connor McDavid domine avec 21,6 minutes de jeu par rencontre.

Les statistiques ont été compilées lors des trois dernières années et les joueurs n’ayant pas participé aux séries, Alexander Barkov des Panthers de la Floride en est un exemple, ont été écartés de la compilation.

On peut facilement comprendre pourquoi on prétend que Matthews va écouler les cinq années de son entente avec les Leafs, et que, par la suite, il va profiter de son statut de joueur autonome sans restriction et il va choisir une autre ville, de préférence une ville américaine.

L’entraîneur a un pouvoir qui peut très bien lui servir... pourvu qu’il sache comment utiliser ce pouvoir de contrôler le temps de jeu d’un patineur.

Jusqu’ici, Babcock n’a pas été trop impressionnant.

Et du même coup, les Leafs n’ont toujours pas atteint l’objectif tant convoité.

Claude, le cachotier...

Claude Julien a-t-il amélioré sa façon de détourner l’attention ou encore est-il un petit cachotier ?

Hier, dans le cadre du tournoi de golf de Jonathan Drouin, il a laissé échapper un commentaire pour le moins intrigant.

Invité à analyser le travail effectué par son jeune joueur depuis son arrivée à Montréal, il s’est montré très habile affirmant que Drouin est encore jeune et qu’il représente un atout important pour la concession.

Des changements ?

Quand on lui a demandé d’analyser les acquisitions de Marc Bergevin et si cela aiderait le Canadien, il a souligné que le tournoi de golf du Canadien est prévu pour le 9 septembre et qu’il sera plus approprié d’aller plus loin dans sa réflexion. « Il peut se passer bien des choses d’ici le 9 septembre. »

Euh... que veux-tu dire Claude ?

Que le Canadien n’a pas terminé les changements concernant les effectifs ?

Prépare-t-on un coup fumant à l’approche du camp d’entrainement ?

Attaquant de choix

Au chapitre des priorités, un attaquant pouvant évoluer dans le top six demeure-t-il une nécessité ?

Sans y aller d’une autre offre hostile, entretient-on des discussions avec des équipes qui, justement, ont de la difficulté à s’entendre avec un joueur autonome avec restriction ?

Il faut donc croire que Claude Julien est devenu un petit cachotier. Il a lancé une phrase qui pique la curiosité.

En septembre, on sait très bien que des directeurs généraux devront prendre des décisions importantes afin de respecter le plafond salarial.

D’autres devront trouver un moyen pour se conformer au plancher salarial.

S’il peut se passer des choses d’ici le 9 septembre, cela laisse croire que Marc Bergevin fait toujours du lèche-vitrine.

Il tente de trouver une aubaine ou encore un patineur qui lui permettra sûrement de combler un besoin en attaque ou en défense... sans pour autant le placer dans une situation délicate relativement au plafond salarial.

... à suivre.