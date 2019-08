Une jeune maman tente désespérément d'obtenir plus d'aide

Une jeune maman de Trois-Rivières, dont le fils est lourdement handicapé et malade tente désespérément d'obtenir plus d'aide.

Myriam Savard est devenue maman le 22 mai 2017. La jeune maman de 28 ans a donné naissance à Zackary à 24 semaines de grossesse.

«Vingt-quatre semaines, c'est tout petit. C'est 600 grammes, un si petit bébé. On pouvait voir à travers sa peau», se remémore Myriam.

Puis, les résultats d'examens tombent. Comme le petit est prématuré, il développe une leucomalacie périventriculaire. Puis, une paralysie cérébrale. Il souffre également d’épilepsie sévère et de cécité corticale.

«Comme un président!»

Myriam qualifie son horaire comme celui d'un président. Un agenda chargé de plusieurs rendez-vous avec les spécialistes : physiothérapeutes, nutritionnistes, pédiatres, inhalothérapeutes, ergothérapeutes et les multiples allers-retours à l'hôpital pour enfants Sainte-Justine.

La mère monoparentale doit nourrir son fils avec des séances de gavage par tube nasogastrique, des moments qui durent une heure et qui se répètent quatre fois par jour.

«Pendant une heure, je ne peux pas faire autre chose. Je dois le surveiller. Comme il aime bouger et il bave, son tube pourrait se décrocher et de la nourriture pourrait aller dans ses poumons. C'est dangereux», explique la jeune mère.

Les médicaments s'ajoutent à la routine. Elle doit lui injecter par son tube 15 médicaments pendant la journée. Tout commence vers 9 h 30 et continue jusqu'à 21 h 30 pendant le sommeil de Zackary.

De l'aide

Depuis Noël, la mère monoparentale accueille une infirmière auxiliaire à la maison les vendredis. Elle a droit à trois heures de répit par semaine. Épuisée, elle a demandé de l'aide supplémentaire.

Dernièrement, elle a appris qu'un budget de 250 $ par trois mois lui sera alloué. Ainsi, elle pourra engager une personne pour l'aider. En faisant les calculs, elle comprend que cette somme lui assure 20 $ par semaine pour embaucher une personne spécialisée.

«Au départ, je me suis dit que c'était bien. J'ai fait mes recherches, puis c'est un minimum de 10 $ de l'heure pour avoir une personne à la maison. Puis, encore là, ce n'est pas beaucoup pour une personne qui a les compétences pour administrer les médicaments, surveiller le gavage et avoir toutes ces responsabilités. Je ne peux pas demander à ma petite voisine de venir garder!»

Coup de grâce

Comme elle recevra bientôt 250 $ aux trois mois, les autorités de la santé vont couper la visite de l'infirmière, une situation extrêmement illogique selon la mère.

«J'accepte que je suis fatiguée. J'admets que j'ai besoin d'aide, mais je ne veux pas être incapable de m'occuper de mon fils. J'ai demandé plus d'aide, puisqu'il grandit et que c'est difficile. Puis, finalement, on m'en donne pour m'en retirer davantage. C'est illogique», lance Myriam Savard.

TVA Nouvelles a contacté les autorités de la santé de la Mauricie-Centre-du-Québec pour comprendre cette décision. On nous a répondu que le dossier sera analysé et que tout sera fait pour assurer le bien-être de l'enfant.