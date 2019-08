Voici 10 activités à faire à Québec pour moins de 20$ durant le long congé

La fin de semaine de la fête du Travail semble la bienvenue pour tout le monde. Trois jours de congé, quatre pour les plus chanceux, ça nous permet de faire le plein d’énergie et de participer à plusieurs activités. À Québec, voici dix sorties qui ne vous coûteront pas plus de 20$.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VÉLO DE MONTAGNE UCI

Une fois par année, 700 athlètes d’élite attirent plus de 50 000 visiteurs avec les Championnats du monde de vélo de montagne UCI. La crème de la crème des cyclistes vous en mettra plein la vue lors de ce rassemblement sportif rempli d’action.

FLIP FABRIQUE

C’est la dernière fin de semaine pour voir le Féria l’attraction, qui raconte l’histoire d’une bande de jeunes rebelles idéalistes en pleine cavale. Le tout jumelé avec la musique envoûtante du groupe Groenland, c’est Frissons garantis! Le spectacle gratuit de la troupe Flip Fabrique est présenté à la place Jean-Béliveau, qui est située sur le site d’Expocité, près du Grand Marché et du Centre Vidéotron.

HIT THE ROAD COVERBAND

AC/DC, The Beatles, Bon Jovi, Bruno Mars, Bryan Adams, CCR et Def Leppard font partie du répertoire de Hit the Road Coverband. Samedi soir, les quatre musiciens seront au Pheonix, sur la rue du Parvis. Le spectacle est gratuit.

LE GRAND MARCHÉ

Si vous n’y êtes pas encore allé, vous trouverez assurément le temps durant la longue fin de semaine. Inspiré des plus beaux marchés des grandes villes du monde, Le Grand Marché offre une gamme de produits de qualité: fruits, légumes, produits exotiques et des spécialités (boulangerie, chocolaterie, brasserie du marché, brûlerie et cabane à sucre). Un endroit où l’on aime s’y promener.

HOMMAGE À BOB MARLEY

Vendredi, le groupe montréalais The One Love Project sera au Quartier de Lune sur la 3e avenue. Vers 22h30, pour la première partie du spectacle, on vous propose un hommage à Bob Marley. Par la suite, un cocktail de hits rock, funk, blues et reggae. Le coût est de 11,53$ par billet.

CURIOSITÉS DU MONDE NATUREL

Après Tokyo, Singapour et Taipei, cette exposition du Natural History Museum de Londres s’arrête chez nous en première nord-américaine. Le Musée de la Civilisation de Québec vous offre 200 objets exceptionnels; d’un squelette de tigre à dents de sabre, en passant par la météorite de Mars et une page manuscrite de l’Origine des espèces de Charles Darwin. Impressionnant, vous dites?

MONDOKARNAVAL

Du 31 août au 2 septembre, c’est la sixième édition du festival multiculturel MondoKarnaval, qui se veut une fête à la diversité des cultures du monde avec ses spectacles de danse rythmés et sa musique rassembleuse. Sur place, plus de 850 artistes des quatre coins du globe (Algérie, Mexique, Guadeloupe, Chine, Burkina, etc.). Rendez-vous au Lieu historique national Cartier-Brébeuf.

MIRÓ À MAJORQUE

L’œuvre emblématique de l’art du 20e siècle de Joan Miró, peintre et sculpteur de réputation internationale, est présentée au Musée national des beaux-arts du Québec. Il sera possible de découvrir près de 200 peintures, sculptures et œuvres sur papier, dont de nombreuses toiles de grand format. Une exposition présentée en exclusivité nord-américaine!

KWE

Jusqu’au 2 septembre, à place de l’Assemblée-Nationale, partez à la rencontre des peuples autochtones grâce à l’événement KWE! Une belle occasion de découvrir les cultures des Premières Nations et des Inuits grâce à des spectacles, des films, des ateliers et des démonstrations d’artisanat. Kashtin sera sur scène le dimanche dès 20h.

FÊTE ARC-EN-CIEL DE QUÉBEC

Du 29 août au 1er septembre, la Fête Arc-en-ciel attire plus de 35 000 personnes au centre-ville de Québec avec son festival socioartistique de la fierté LGBT. On y offre quatre soirs de spectacles gratuits à la place D’Youville et deux jours d’animation sur la rue Saint-Jean. De plus, des conférences et des soirées thématiques seront également de la fête.

