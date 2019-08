GUAY, Armand



À l'Hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, le 28 août 2019, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédé monsieur Armand Guay, époux de madame Thérèse Baronet. Il demeurait à Québec (Saint-Ferréol-les-Neiges). La famille vous accueillera le mardi 3 septembre de 19h à 21h30 au centre commémoratifoù la famille vous accueillera à compter de 9h30 et de la au Cimetière Saint-Charles. Monsieur Guay laisse dans le deuil son épouse madame Thérèse Baronet; ses enfants: Pierre (Céline Jourdain), Hélène (Jacques Tremblay), Lise (Claude Marquis) et Charles; ses petits-enfants : Geneviève (Christian Rodrigue), Marie-Élaine (Vincent Bernier) et Jean-Bernard Guay (Chloé Baril-Leblanc), Natacha (Yannick Vincent) et Éric Tremblay (Kirsti Kvi Gardum), Pier-Olivier et Marc-Antoine Cauchon, Sébastien-Alexandre Guay; ses 13 arrière-petits-enfants; ses sœurs : Mariette (feu Paul-Albert Lafrance), Claudette (feu Paul Lagacé) et Irène (Jean-Marc Lachance); ses belles-sœurs Jeannine Mathieu (feu Paul-Émile Guay) et Denise Tétreault (feu Iréné Guay); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Baronet: René (Denise Lacroix), Pauline, Jean-Marc (Diane Tessier), Gilles (Raymonde Beaulieu) et Jacqueline Rhéaume (feu Albert Baronet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Lucille (feu Johny Farnell), Lucien (feu Rose-Aimé Grenier), Adrien (feu Jeannine Paquet) et Hélène ainsi que le beau-frère de feu: Simone (feu Jack Farago), Marcel (feu Suzanne Thibodeau), Yvette (feu Marcel Carani) et Gisèle (feu André Denis). Un remerciement spécial au docteur Robert Cadrin et au personnel de l'Hôpital Sainte-Anne ainsi qu'à celui de l'Hôtel-Dieu de Québec pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don au CHU de Québec, à l'attention du CRCEO, 10 rue de l'Espinay, Québec G1L 3L5