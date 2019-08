DELISLE, Murielle Rivard



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 22 août 2019, à l'âge de 77 ans et 11 mois, est décédée madame Murielle Rivard, épouse de monsieur Gaston Delisle, fille de feu madame Rose-Jeanne Masse et de feu monsieur Grégoire Rivard. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 11h à 14h.La mise en terre suivra au cimetière Mont-Marie. Elle laisse dans le deuil son époux Gaston, ses frères et sœurs: Jules (feu Lorraine Fortier), Charles-Hilaire (Christine Coillard) et Doris (Léon Gagnon); de la famille Delisle, elle était la belle-sœur de : feu Jeannine (feu Hervé Jacques), feu Gilles (Huguette Royer), feu Marinette (feu Jean-Paul Martel), Yolande (feu Claude Bertrand), Maurice (Fernande Chabot), feu Cécile (Jean-Claude Frenette), feu Lise (feu Henri-Jean Lavoie), Aimé (Hélène Talbot) et Diane (Denis Desrochers). Remerciements sincères au personnel de l'Hôpital Jeffery Hale et des différents hôpitaux de Québec où elle fut soignée.