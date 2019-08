BERTRAND, Micheline



Au CHUL, le 17 août 2019, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Micheline Bertrand, fille de feu Lucien Bertrand et de feu Cécile Dussault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 10h à 10h30.Elle laisse dans le deuil le père de ses enfants Yvon Fontaine; ses enfants : Alain (Sophie Demers) et Mario; ses petits-enfants : Nathan et Mélanie; ses frères et sœurs: Jacques, Jean-Guy, Lise et Johanne, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040 avenue Belvédère, Québec QC G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site web: www.cancer.ca