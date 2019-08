Rentrée télé 2019: 7 combats à surveiller

Une nouvelle lutte à trois se dessine les dimanches soir. Après avoir envoyé au front, en 2018, la première saison de Révolution et Tout le monde aime/La vraie nature, TVA change légèrement son alignement. Pour affronter les galas d’Occupation double et Tout le monde en parle, Révolution (19 h) sera accompagnée de Studio G (20 h 45), une émission de variétés inédite pilotée par Maripier Morin. Peu de détails ont filtré concernant ce rendez-vous festif. On sait toutefois qu’il s’agit d’un concept original de Fair-Play et Québecor Contenu. Chaque semaine, la charismatique animatrice recevra une personnalité à qui elle organisera une fête surprise. Quant à Révolution, la deuxième saison promet puisqu’aux dires de Sarah-Jeanne Labrosse, le niveau des danseurs est encore plus élevé. « L’an dernier, les gens ne savaient pas trop dans quoi ils s’embarquaient. Cette année, ils ont fait leurs devoirs », souligne l’égérie de l’émission. Guy A. Lepage et Tout le monde en parle (20 h) devraient également connaître une saison riche en moments forts puisque les chefs des différents partis aux élections fédérales risquent d’aller visiter le studio 42 de Radio-Canada. Enfin, pour une troisième année consécutive, V mise sur Occupation double (18 h 30) pour concurrencer ses rivaux. Jay Du Temple amènera son groupe de célibataires en Afrique du Sud. Les amateurs y retrouveront notamment un gérant de bar, un ex-joueur de basketball, une Youtubeuse, une mannequin et une patineuse artistique.