7 terrasses chauffées où prendre un verre en soirée

Même si les nuits se rafraîchissent, on vit dans le déni. Après tout, l’automne arrive officiellement à la fin septembre. Alors d’ici là c’est encore l’été et on compte bien en profiter. Voici sept terrasses chauffées où prendre un verre en soirée à Québec.

L’ATELIER

Situé sur la Grande Allée, en plein cœur du centre-ville de Québec, L’Atelier nous accueille dans un décor industriel décontracté. Rien de mieux que de déguster l’un de ces délicieux drinks sur la terrasse chauffée : Le #Barpong (Bacardi oakheart, absolut vanille, vin rosé, purée de fraises, melon d'eau, lime, sirop d'érable) et le Gin Atelier (gin madison park, lime, tonic, seringue de purée de concombre)

624, Grande Allée Est, Québec

ARCHIBALD

Voir cette publication sur Instagram Soft moment Une publication partagée par LéaVerreault (@lilxverreault) le 9 Mai 2018 à 7 :36 PDT

Au menu, en salle en manger ou sur la terrasse, grillades, burgers, pizzas, pâtes et... bières. À découvrir parmi les nombreux choix : la Valkyrie (lager de style bavarois avec une robe cuivrée et des arômes prononcés de caramel et de houblon épicé), la Coquine (ale blonde légère aux arômes de céréales et offrant une délicate pointe houblonnée) et la Nuit Blanche (IPA Blanche aux arômes d’agrumes et d’épices).

1240, autoroute Duplessis, Québec

1021, boulevard du Lac, Lac-Beauport

CAFÉ AU TEMPS PERDU

Sur l’avenue Myrand depuis près de 30 ans, l’endroit offre deux étages, une belle terrasse et une ambiance chaleureuse. La vaste sélection de bières saura vous charmer : Dieu du Ciel!, Trou du Diable, Le Bilboquet, Le Naufrageur. Ici, les microbrasseries du Québec sont à l’honneur et se retrouvent aux côtés des bières importées de la Belgique, de l’Allemagne, de la Suisse et de la France.

867, avenue Myrand, Québec

SAPRISTI

Le Sapristi, situé à deux pas des portes Saint-Jean et du Palais Montcalm, offre une magnifique terrasse chauffée. Pour boire un coup et manger une bonne pizza, c’est la place! Au menu, des produits du terroir québécois! Parmi les incontournables, le tartare de saumon, le mac n’ cheese et la pizza figues et chorizo.

1001, rue Saint-Jean, Québec

BAL DU LÉZARD

Ce bar est l’un des plus appréciés à Limoilou. Grand choix de bières pression : la Cuivrée de la Barberie, la Sapporo, la Blanche de Chambly, etc. Aussi disponible sur place, le Cidre de McKeown et 15 sortes de Vodka. Des concerts ont lieu régulièrement.

1049, 3e Avenue, Québec

LA VOIE MALTÉE

Ici, la bière se déguste aussi dans les plats. Née à Jonquière en 2002, La Voie Maltée est arrivée à Québec en 2013. Le menu comprend des tacos, des burgers, des tartares et des salades santé. Impressionnante variété de bières brassées sur place dont la Graincheuse qui a gagné le World Beer Awards (ambrée d’inspiration belge, légèrement sucrée avec des arômes de coriandre et d’orange).

1040, boulevard Pierre-Bertrand, Québec

2590, boulevard Laurier, Québec

CACTUS

La terrasse, franchement bien aménagée, est appréciée autant en été qu’en automne. Des poutines originales et des bières de la microbrasserie Benelux. Les plateaux de trois, cinq ou sept bières vous permettent de découvrir plusieurs sortes. À quelques pas de l’Université Laval, c’est le repère de plusieurs étudiants. L’endroit est toujours populaire, peu importe la journée de la semaine.

814, avenue Myrand, Québec