LARRIVÉ, Patricia



À l'hôpital St-François d'Assise de Québec, le 26 août 2019, est décédée à l'âge de 87 ans, madame Patricia Larrivé, épouse de feu Armand Émond, demeurant à Québec. La défunte laisse dans le deuil ses enfants: Diane Labonté (Roch Lachance), Rolande Labonté (Daniel Figztbach), Gérald Labonté (et sa conjointe), Jean Labonté (Louise Dufour) et André Labonté (Claudette Guay). Elle laisse également ses petits-enfants ; David, Kevin, Sabrina et Cindy; son arrière-petite-fille: Alyson, les enfants de feu Armand Émond ainsi que plusieurs, neveux, nièces et autres parents et amis. Madame Patricia Larrivé a été incinérée.