Agression près de Lyon: 1 mort et 9 blessés, dont 3 graves

Lyon | Un jeune homme de 19 ans a été tué samedi après-midi et neuf autres personnes blessées, dont trois grièvement, dans une attaque à l’arme blanche près de Lyon, selon un nouveau bilan des pompiers.

D’après une source policière, l’un des blessés graves serait en urgence absolue. Un précédent bilan faisait état d’un mort et six blessés. Le parquet de Lyon a été saisi et le Parquet national antiterroriste (PNAT) surveille la situation, mais n’est pas responsable du dossier à ce stade.