Alerte Amber: Tension attention

Charge émotive. Cette expression revient à plusieurs reprises durant notre conversation avec Madeleine Péloquin et Vincent Leclerc sur Alerte Amber, l’une des séries les plus attendues de l’automne. Les deux comédiens disent avoir connu un tournage particulièrement intense le printemps dernier. Intense, parce que chaque jour, ils devaient incarner les parents angoissés d’un jeune autiste qui disparaît soudainement.

« Je n’ai pas envie que ça fasse comme Leonardo DiCaprio avec The Revenant. Pendant un an, ils n’ont pas arrêté de dire : “Oh, mon Dieu, qu’il faisait froid ! Oh, mon Dieu, que c’était difficile !” Tout ce discours... ça n’a sûrement pas nui à son Oscar. Mais j’étais là. J’ai fait partie du film. J’avais juste envie de dire : “Hey man, ils étaient huit après toi tout le temps. T’as fait 15 millions $ donc shut up!” »

Pour sa part, Madeleine Péloquin est tombée amoureuse de Valérie en dévorant le scénario. « C’est une femme qui m’a bouleversée. Elle m’est rentrée dedans parce qu’elle veut tout, elle veut le meilleur pour ses enfants. Elle a beaucoup de fougue et d’énergie. Elle est aimante et enveloppante. »

Pour Madeleine Péloquin, le rôle de Valérie est arrivé au bon moment. « C’est un rôle qui demandait une maturité comme personne et comme actrice. Ça m’a permis d’éclater et d’exploser comme interprète. »

Alerte Amber a représenté 52 jours de tournage à Montréal, Longueuil, LaSalle, Verchères, Sainte-Julie, Verchères et Belœil. La série a permis à Madeleine Péloquin et Vincent Leclerc de tisser des liens solides.

« On a dû jouer des choses d’une proximité et d’une intimité vraiment grandes, indique Madeleine Péloquin. Ça scelle la confiance. On parle souvent des scènes d’intimité charnelle, mais sur Alerte Amber, c’était plus loin. C’était des moments d’acteurs inoubliables. »