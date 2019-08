Une ONG vouée à la défense de la forêt tropicale accuse le Canada d’être complice de la destruction et des incendies qui ravagent présentement l’Amazonie.

« L’argent des Canadiens et les institutions sont complices de la déforestation. C’est très problématique, nous ne devrions pas financer les acteurs qui ne peuvent pas donner des preuves potables qu’ils ne font pas de telles pratiques », dénonce Christian Poirier, directeur des programmes d’Amazon Watch.

Un rapport publié en avril par l’organisation non gouvernementale californienne a permis de recenser qui a financé 56 entreprises ayant commis des « crimes environnementaux » au Brésil, à l’aide de prêts ou en possédant des actions valant plusieurs millions de dollars.

Les feux de l’Amazonie, qui suscitent un énorme tollé international, sont notamment dus à la pratique du brûlis, qui est notamment utilisée pour les cultures agricoles et l’élevage de bovins.

« Ce rapport examine la manière dont certains des pires acteurs de l’Amazonie brésilienne – qui ont des liens documentés avec la déforestation illégale, la corruption, le travail forcé et d’autres crimes – négocient ouvertement avec un large éventail de sociétés d’Europe et d’Amérique du Nord et reçoivent un financement », peut-on lire dans le rapport.