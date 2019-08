Est-ce vrai que cet homme profite de moi?

Cela fait presque huit ans que je suis en relation avec un homme. Lors de notre rencontre, il était lui-même en démarche personnelle pour faire évoluer sa vie sur le plan professionnel. Le métier qu’il exerçait l’intéressait moins et il songeait à changer d’orientation. Ce qui fait que, après un an de vie commune, devant sa non-envie chaque matin de se lever pour aller remplir une tâche qui ne l’intéressait plus, j’avais accepté qu’il quitte un emploi qui, à sa face même, était sans avenir, pour retourner aux études.

Mes rentrées d’argent personnelles me semblaient suffisantes pour assumer les coûts de notre ménage, et je trouvais important que l’homme de ma vie évolue vers un mieux-être personnel. Ce qu’il allait satisfaire en s’imposant ce retour sur les bancs de l’école. J’irais même jusqu’à dire que j’admirais son courage et que j’étais prête à me saigner à blanc pour qu’il réussisse son pari.

Après deux ans, nous avons eu une fillette, et il s’est offert pour s’occuper d’elle à la maison, tout en poursuivant ses études pour aller décrocher une maitrise. Je trouvais chouette de sa part de me soutenir ainsi et rien ne me semblait irréaliste dans sa volonté de viser les plus hauts sommets.

Notre fille a maintenant sept ans. Elle va à l’école, où elle prend ses repas du midi et où elle reste en fin d’après-midi pour l’aide aux devoirs. En fait, elle rentre à la maison quasiment en même temps que moi. Son père a donc peu à faire pour elle. Tout ça pendant que lui, de son côté, ayant terminé sa fameuse maitrise, est toujours à la maison, sous prétexte qu’il ne trouve pas de job suffisamment intéressante ni motivante pour retourner sur le marché du travail.

Je vous avoue qu’en tant que seul soutien financier depuis tout ce temps, je commence à trouver cela de plus en plus pénible et je m’étonne moi-même de me fâcher de plus en plus souvent contre lui, même devant ma fille, qui ne mérite pas cela.

Et hier soir, il a mis la cerise sur le sundae. Ça m’a jetée littéralement par terre quand il m’a annoncé qu’il songeait maintenant à faire son doctorat, tout en se trouvant une petite « jobbine » comme aide-professeur pour payer ses frais d’étude. Évidemment, je ne verrai pas l’ombre d’une cenne de ce qu’il gagnera et je continuerai seule de payer les frais de la maison, de notre fille et de la vie de pacha de ce monsieur.

Je ne vous cacherai pas, Louise, que je commence à me sentir la dinde de la farce, d’autant plus que ma famille et mes amies me le répètent ad nauseam, au point que je suis en train de perdre toute estime de moi-même, en plus de perdre tout le respect que j’avais pour lui. Comment lui faire comprendre que je n’en peux plus ? Devrais-je carrément le mettre à la porte ?

T.S.

Comme vous n’en dites rien, j’en conclus que vous n’avez jamais mis cartes sur table avec cet homme, donc qu’il n’y a pas eu d’entente sur un quelconque contrat de vie commune entre vous deux. Et c’est là que le bât blesse souvent dans les couples. Quand on n’exprime pas clairement les règles d’une entente, c’est difficile après coup de corriger le tir quand de mauvaises habitudes sont prises. Ces jeux-là se jouent à deux, car les responsabilités sont partagées en fin de course.

Vous pourriez le mettre carrément à la porte sans autre forme de procès, mais est-ce sain de le faire ? Surtout qu’il est le père de votre fille, et qu’à cet égard vous devrez continuer à entretenir une quelconque relation avec lui ? J’opterais plutôt pour une sérieuse conversation sur l’avenir de votre vie à deux dans le cadre d’une relation plus saine et plus équilibrée. Et cela doit se faire avant qu’il n’entreprenne le doctorat annoncé.